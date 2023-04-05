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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nathan Redmond Puskas'a aday!

İngiliz basını, Redmond'ın, Fenerbahçe'ye attığı muhteşem golü, Puskas Ödülü'ne aday gösterdi. Başarılı futbolcu, golün yanı sıra yaptığı 3 asistle de derbinin kahramanı olmuştu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Nathan Redmond Puskas'a aday!

    Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan bedelsiz olarak transfer edilen Redmond, F.Bahçe karşısında adeta bir patlama yaşadı. 
  • Nathan Redmond Puskas'a aday!

    İkinci yarıda 1-0 mağlup durumdayken oyuna Amir'in yerine dahil olan başarılı futbolcu, attığı gol ve yaptığı 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. 

     
  • Nathan Redmond Puskas'a aday!

    İngiliz basını da Redmond'ın bu performansına kayıtsız kalmadı. "Planetfootball" adlı sitede yer alan haberde şu başlık atıldı: "Nathan Redmond Puskas ödülüne aday" 
  • Nathan Redmond Puskas'a aday!

    Haberin devamında Redmond'ın attığı gol şu ifadelerle anlatıldı: 
  • Nathan Redmond Puskas'a aday!

    "Fenerbahçe ile hararetli bir İstanbul derbisi sırasında 29 yaşındaki oyuncu, yanındaki bir defans oyuncusundan uzaklaşmadan önce topun kendi yarı sahasında kendisine ulaşmasını bekledi. 

     
  • Nathan Redmond Puskas'a aday!

    Küçük çaplı bir banka soygunundaki kaçış sürücüsü gibi Redmond, rakip kaleye giderken sahada lastik izleri bıraktı ve müthiş bir gol attı. 

     
  • Nathan Redmond Puskas'a aday!

    Topun gittiği yer olarak kalecinin bunu çıkarması imkansızdı."

     
  • Nathan Redmond Puskas'a aday!

    MESSI GİBİ

    İngiliz The Sun Gazetesi, Redmond'ı Messi'ye benzetti: "Eski Premier Lig yıldızı sansasyonel bir gole imza attı. 
  • Nathan Redmond Puskas'a aday!

    Bu golle birlikte İngiliz futbolseverlere kendini hatırlatan Redmond, adeta Messi'ye dönüştü."

     
  • Nathan Redmond Puskas'a aday!

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