National Parks competition won by Peak District photo

Kieran Metcalfe tarafından çekilen Derbyshire'daki Chrome Tepesi'nin fotoğrafı

İngiltere Ulusal Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kuruluşunun 70. yılı için düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananı açıklandı.

1.500 fotoğrafın gönderildiği yarışmayı grafik tasarımcı Kieran Metcalfe'ın Derbyshire'daki Chrome Tepesi fotoğrafıyla kazandı.

Metcalfe, "Fotoğrafın ilk elemeyi geçmesine çok sevinmiştim, yarışmanın kazananı ilan edilmesi ,se beni havalara uçurdu" dedi.

Yarışmaya katılan fotoğraflar arasından ilk elemeyi geçen diğer fotoğraflar ise şöyle:

Gareth Mon, Snowdonia Ulusal Parkı'nda çektiği bu gökyüzü fotoğrafıyla ikinci oldu. Fotoğrafı çekebilmek için 35 kilo ekipman taşıması gerekti

Broads Ulusal Parkı'nda sisli ve soğuk bir sabah

Chloe Swift, dört ve yedi yaşlarındaki iki oğlunun fotoğrafıyla Dartmoor Ulusal Parkı'ndaki fotoğrafıyla yarışmaya katıldı

Skomer Adası'ndaki Pembrokeshire Coast Ulusal Parkı

Exmoor Ulusal Parkı

New Forest Ulusal Parkı

St Brides Körfezi, Skomer Adası, Pembrokeshire Coast Ulusal Parkı

Jon Roberts Cairngorms National Park'ında fark etmesi zor bir yaban tavşanı

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