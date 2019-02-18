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National Parks competition won by Peak District photo

İngiltere Ulusal Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kuruluşunun 70. yılı için düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananı açıklandı. 1.500 fotoğrafın gönderildiği yarışmayı grafik tasarımcı Kieran Metcalfe’ın Derbyshire’daki Chrome Tepesi fotoğrafıyla kazandı. Yarışmadan en etkileyici fotoğrafları derledik.

Giriş: 18.02.2019 - 10:53 | Güncelleme:
- Kieran Metcalfe
Kieran Metcalfe tarafından çekilen Derbyshire'daki Chrome Tepesi'nin fotoğrafı

İngiltere Ulusal Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kuruluşunun 70. yılı için düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananı açıklandı.

1.500 fotoğrafın gönderildiği yarışmayı grafik tasarımcı Kieran Metcalfe'ın Derbyshire'daki Chrome Tepesi fotoğrafıyla kazandı.

Metcalfe, "Fotoğrafın ilk elemeyi geçmesine çok sevinmiştim, yarışmanın kazananı ilan edilmesi ,se beni havalara uçurdu" dedi.

Yarışmaya katılan fotoğraflar arasından ilk elemeyi geçen diğer fotoğraflar ise şöyle:

- Gareth Mon
Gareth Mon, Snowdonia Ulusal Parkı'nda çektiği bu gökyüzü fotoğrafıyla ikinci oldu. Fotoğrafı çekebilmek için 35 kilo ekipman taşıması gerekti
- Helen Storer
Broads Ulusal Parkı'nda sisli ve soğuk bir sabah
- Chloe Swift
Chloe Swift, dört ve yedi yaşlarındaki iki oğlunun fotoğrafıyla Dartmoor Ulusal Parkı'ndaki fotoğrafıyla yarışmaya katıldı
- Steve Burnett
Skomer Adası'ndaki Pembrokeshire Coast Ulusal Parkı
- Shaun Davey
Exmoor Ulusal Parkı
- Gillian Thomas
New Forest Ulusal Parkı
- Thomas Bown
St Brides Körfezi, Skomer Adası, Pembrokeshire Coast Ulusal Parkı
Cairngorms National Park Jon Roberts
Cairngorms National Park'ında fark etmesi zor bir yaban tavşanı

Tüm fotoğraflar teklif haklarıyla korunmaktadır.

BBC TÜRKÇE

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