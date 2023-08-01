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        Haberler BBC Dünya Nationwide: İngiltere'de ev fiyatları son 14 yılın en keskin düşüşünü yaşadı

        Nationwide: İngiltere'de ev fiyatları son 14 yılın en keskin düşüşünü yaşadı

        Konut finansman kuruluşu Nationwide'a göre, İngiltere'deki konut fiyatlarında Temmuz ayında 14 yılın en hızlı yıllık düşüşü gerçekleşti.

        Giriş: 01.08.2023 - 12:57
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        Nationwide: İngiltere'de ev fiyatları son 14 yılın en keskin düşüşünü yaşadı
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        Konut finansman kuruluşu Nationwide'a göre, İngiltere'deki konut fiyatlarında Temmuz ayında 14 yılın en hızlı yıllık düşüşü gerçekleşti.

        Şirket, fiyatların yıllık bazda yüzde 3,8 oranında azaldığını ve bunun Temmuz 2009'dan bu yana yaşanan en sert düşüş olduğunu söyledi.

        İngiltere merkezli Nationwide, ev fiyatları düşse de faiz oranlarının yüksek kalmasının, satın alınabilirlik için bir zorluk yarattığını ifade etti.

        Enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranları üzerindeki belirsizlik devam ederken ev kredisi maliyetleri Temmuz ayında 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

        İngiltere'de bir evin ortalama fiyatı, 260 bin 828 pound ile geçen yılın Ağustos ayında görülen zirvenin yüzde 4,5 altında.

        Pandemi dönemi de dahil olmak üzere son yıllarda artan ev fiyatlarında yaşanan düşüş, ilk kez ev alacak pek çok kişi tarafından memnuniyetle karşılanacak.

        Ancak Nationwide, Temmuz ayındaki düşüşe rağmen, daha yüksek kredi oranlarının konut satın alınabilirliğini olumlu etkilemediğini söylüyor.

        Nationwide'ın baş ekonomisti Robert Gardner, "Ortalama maaş kazanan ve yüzde 20'lik bir depozitosu olan tipik ilk kez mülk satın almak isteyen kişinin, yüzde 6'lık kredi oranıyla aylık ev kredisi ödemeleri; maaşlarının yüzde 43'ünü oluşturuyor" diyor ve şöyle devam ediyor:

        "Bu, bir yıl öncesine göre yüzde 32 arttı ve uzun vadeli ortalamanın yani yüzde 29'un çok üzerinde".

        Ev kredisi faizleri, İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için faiz artırmasıyla birlikte yükseliyor.

        Merkez Bankası'nın, faizleri önümüzdeki Perşembe günü yüzde 5'ten en az 5,25'e artırması bekleniyor. Bu Aralık 2021'den bu yana 14'üncü faiz artışı olacak.

        İngiltere'de yıllık enflasyon oranı Haziran'da yüzde 7,9'du, Mayıs ayındaki yüzde 8,7'nin altına inmişti. Ancak gıda enflasyonu hala yüzde 17,3.

        Gıda ve enerji fiyatları enflasyonun yüksek kalmasına sebep oluyor.

        Ev kredisi aracı kurumu SPF Private Clients'ın CEO'su Mark Harris, ev kredisi maliyetlerinin artması söz konusuyken beklenen faiz oranlarındaki artışının "tehlikenin hala geçmediği" anlamına geldiğini söyledi.

        Ancak HSBC, Barclays ve Nationwide gibi ev kredisi sağlayıcılarının beklenenden daha iyi olan enflasyon haberlerinin ardından, sabit oranlı kredi fiyatlarını düşürdüklerini belirtti.

        Pantheon Macroeconomics'ten uzman İngiltere ekonomisti Gabriella Dickens da ev fiyatlarının, talep ve arz dengelenmeden önce, gördüğü zirveden yaklaşık yüzde 8 kadar düşmesini beklediklerini söyledi.

        Öte yandan bankacılık devi HSBC, dünya genelinde yükselen faiz oranlarının ardından kârını ikiye katladı.

        Londra merkezli banka, bu yılın ilk altı ayında 21,7 milyar dolar kâr elde etti. Bir yıl önceki kârı ise 9,2 milyar dolardı.

        HSBC'nin CEO'su Noel Quinn, "Dünya genelinde iyi düzeyde kâr elde edildi, güçlü net faiz geliri ile küresel işlerimizde daha yüksek gelir ve sürekli sıkı maliyet kontrolü sağlandı" dedi.

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