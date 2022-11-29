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NATO barışın sağlanması için Ukrayna'ya askeri destek istedi, Rusya uyardı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanabilmesi için Rusya'nın savaşı kazanamaması gerektiğini belirterek Ukrayna'ya askeri destek istedi. Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev ise NATO'yu Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi sağlamaması konusunda uyardı.

NATO barışın sağlanması için Ukrayna'ya askeri destek istedi, Rusya uyardı
NATO Ukrayna'ya askeri destek istedi, Rusya uyardı
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HABERTURK.COM / AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı bir barış için Ukrayna'nın sahada üstünlüğünün sağlanması, bunun için bu ülkeye askeri destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk gününün bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Rusya ile savaşında Ukrayna'ya desteğin ne kadar gerekirse o kadar süreceğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukraynalıları dondurmak veya kaçmaya zorlamak için kışı silah olarak kullanmaya çalışmakla suçladı.

Stoltenberg, "Ancak Bükreş'teki toplantımız, NATO'nun birlik içinde olacağı ve Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği mesajını veriyor." diye konuştu.

NATO'nun Ukrayna İçin kapsamlı Yardım Paketi'ne müttefiklerin bugün ilave taahhütlerde bulunduğunu aktaran Stoltenberg, bu sayede Rusya'nın Ukrayna'daki enerji alt yapısına saldırıları nedeniyle ortaya çıkan altyapı sorunlarına karşı yakıt, kışlık kıyafetler, sinyal karıştırıcılar ve jeneratör gibi silah dışındaki yardımların finanse edileceğini bildirdi.

"BARIŞ İÇİN ASKERİ DESTEK ŞART"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın nasıl biteceği ve barışın nasıl sağlanacağı konusundaki soruya karşılık veren Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Otokrasi ve baskı, demokrasi ve özgürlüğe karşı galebe çalarsa barış kalıcı olmaz. Herkes barış ister ama saldırganın galip gelmemesini sağlamalıyız. Burada Rusya bir ülkeyi işgal ediyor, toprak bütünlüğünü ihlal ediyor. Sadece bu değil, tekrar tekrar sivillere saldırılar görüyoruz. Elektrik, gaz şebekesine yönelik saldırılar sadece silahlı kuvvetleri değil neredeyse tüm sivilleri etkiliyor. Kışı silah olarak kullanmak acımasız bir savaş yöntemidir. Savaşlar barış masasında biter. Ancak barış masasında olanlar savaş alanında olup bitene bağlıdır. Bu bir çelişki gibi görünebilir ama gerçek şu ki kalıcı bir barış için Ukrayna'ya askeri destek sağlanmalı."

Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin neden verilmediği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, destek konusunda Ramstein formatı gibi çeşitli şekillerde temasların sürdüğünü, Patriot konusunun da bu çerçevede ele alındığını söyledi. Ancak Stoltenberg, bu sistemlerin verilip verilmeyeceğini yanıtlamadı.

UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Stoltenberg, bakanların bugünkü toplantılarında Ukrayna'nın NATO üyeliği talebini de ele aldıklarını dile getirdi.

"Dışişleri Bakanları, Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkına NATO'nun desteğini teyit etti. Ukrayna'nın üyelik arzusunu anlıyor ve buna saygı duyuyoruz." diyen Stoltenberg, şu andaki odak noktalarının Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunmasına destek olduğunu kaydetti.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN ÜYELİK BAŞVURULARI

NATO müttefiklerinin tamamının Finlandiya ve İsveç'i üyeliğe davet ettiğini, katılım protokollerinin 28 ülkede onaylandığını hatırlatan Stoltenberg, iki ülkenin üyeliğinin ittifakı daha güçlü yapacağını belirtti.

Stoltenberg, iki ülkenin Türkiye ile Madrid'de imzaladıkları üçlü muhtırayı uyguladığını, örneğin İsveç'in anayasa değişikliği yaptığını, terörle mücadele yasasını sıkılaştırdığını, bazı kişilerin sınır dışı edildiğini ve Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarının kaldırıldığını anlattı.

Bütün bunların sadece Türkiye için değil tüm müttefikler için önemli olduğunu, terör ve organize suçun başka ülkelerde de görüldüğünü dile getiren Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Konu iadeler veya sınır dışı için bireysel kararlar olduğunda buna İsveç mahkemeleri karar verebilir. Bu hukukun üstünlüğüdür. Siyasetçiler kanunlara karar verir. Sonuçta birini İsveç'ten sınır dışı etme kararında mahkemede kanıt gerekir. Hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargının olduğu demokratik ülkelerde bu işler böyle yürür."

MEDVEDEV: NATO YASAL HEDEFİMİZ OLUR

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, NATO'yu Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemleri sağlamaması konusunda uyardı. Medvede, NATO'yu 'aşırılık yanlısı rejimlere silah teslim eden suçlu bir varlık' olarak tanımladı ve kınadı.

Medvedev, "Stoltenberg'in ima ettiği gibi NATO, Ukraynalı fanatiklere NATO personelinin yanı sıra Patriot sistemleri de sağlarsa, onlar derhal silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi haline gelirler" dedi.

Fotoğraflar: Associated Press, Sputnik

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