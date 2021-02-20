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NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası İspanya'dan Türkiye'ye geçti.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
AA

NATO'ya üye ülkeler tarafından sırasıyla belli periyotlarda komuta edilen SNMCMG-2 Komutanlığı görevini, Deniz Harp Okulu Komutanlığında gerçekleştirilen törenle Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu devraldı.

Oramiral Tatlıoğlu, SNMCMG-2 Komodoru forsunun sancak gemisi TCG Sokullu Mehmet Paşa'ya bando eşliğinde toka edildiği törende, devir teslim belgesini imzaladı.

Tatlıoğlu, SNMCMG-2 Komodorunun iki ay süresince Akdeniz ve Karadeniz'de operasyonel faaliyetlerde bulunacağını, bu sürede mükemmel başarılar görmek için sabırsızlandığını belirtti.

SNMCMG-2 Komodorluğu görevini yürütecek Deniz Albay Yusuf Karagülle de bu fırsatın kendisine verilmesinden onur duyduğunu dile getirdi.

Kendi grubunda üç gemi bulunduğunu anlatan Karagülle, "Bunlar TCG Sokullu Mehmet Paşa, mayın gemileri TCG Ayvalık ve ESPS Tajo. Fakat bizim dönemimizde Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve İtalya farklı periyotlarda katılacak SNMCMG-2'ye. Birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Topluluğun yüksek eğitimli ve yetenekli olduğuna vurgu yapan Karagülle, 16 Nisan 2021'e kadar görevi yürüteceğini kaydetti.

Törende, komuta kontrol gemisi olarak görev yapacak TCG Sokullu Mehmet Paşa'nın yanı sıra görevi devreden İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS Tajo ve Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG Ayvalık gemileri hazır bulunduruldu.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal da törene katıldı.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, tören sonrası gemilerin komuta ekipleri ve basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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