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NATO'dan dev tatbikat!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekileceklerini açıklamasının ardından NATO bugün son yılların en büyük tatbikatını bugün başlatıyor.

25.10.2018 - 09:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 25 Ekim-7 Kasım arası Norveç’te düzenlenecek Trident Juncture 2018 tatbikatı hakkında basın toplantısı düzenledi. Genel Sekreter Stoltenberg, Orta Menzili Nükleer Silahları Sınırlandırma (INF) Antlaşmasından ayrılma kararı alan ABD'ye hak vererek, "ABD’nin anlaşmadan çıkmasının sebebi Rusya’dır, Rusya şeffaflığı terk etti" dedi.

Stoltenberg, ABD’nin 2015 yılından beri INF Antlaşması çerçevesinde Rusya'dan şeffaflık talep ettiğini ancak Rusya’nın cevap vermediğini hatırlatarak, "Obama hükumetinden beri Rusya'dan cevap bekliyoruz ve Rusya bize cevap vermediği için INF anlaşmasını ihlal ettiğini düşündük" şeklinde açıklamada bulundu.

Şeffaflığın ortadan kalkmasıyla yeni bir tehdit olduğunu düşündüklerini söyleyen Stoltenberg, "Avrupa ülkeleri artık nükleer silah üretmek istemiyor, Rusya'ya karşı da istemiyor" açıklamasında bulundu. Stoltenberg diyaloğun ortadan kalmasıyla kutuplaşma olacağına işaret ederek, "Yeni bir soğuk savaş istemiyoruz" ifadesini kullandı.

ABD ile Rusya'nın, Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de Washington'da imzalanmıştı. Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor.

SON YILLARIN EN BÜYÜĞÜ

Trident Juncture 2018 tatbikatına 50 bin asker, 250 hava aracı, 65 gemi ve 10 bin zırhlı aracın tatbikata katılacak. Stoltenberg, tatbikatta siber güvenliğin de olacağını söyleyerek, artan siber tehditlere karşı hareket kabiliyetinin test edileceğini söyledi.

50 BİN ASKER, 150 UÇAK, 69 GEMİ, 10 BİN ARAÇ

Tatbikata müttefik ve ortak ülkelerden 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araç katılacak.

Türkiye'nin de katılacağı tatbikata en fazla asker gönderecek ülkeler arasında ABD, Almanya, Norveç, İngiltere ve Fransa bulunuyor.

Yüksek sayıda personel ve teçhizatın müttefik ülkelerden Norveç'e nakli aynı zamanda NATO'nun son dönemde geliştirmeye odaklandığı askeri hareketlilik kabiliyetini de test etmeyi amaçlıyor. Müttefikler, nakil için hava, kara ve deniz yollarını kullanıyor.

Bu çerçevede görev alan 130 lojistikçinin yardımıyla, tatbikata katılacak personel ve teçhizatın yaklaşık 180 uçuş ve 60 gemi yüküyle Norveç'teki 27 farklı noktaya ulaşması bekleniyor. Tatbikata katılacak tüm araçlar arka arkaya dizilirse 92 kilometrelik zincir oluşturucağı belirtiliyor.

5. MADDE SENARYOSU CANLANDIRILACAK

NATO'nun 1980'li yıllardan bu yana gerçekleştireceği en büyük tatbikat olan Trident Juncture 18'de ittifakın tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden 5'inci maddesi "hayali" ancak "gerçekçi" bir senaryo ile canlandırılacak.

Hava, kara ve deniz alanlarının kullanılacağı tatbikat yoğun olarak Norveç'te yürütülecek ancak deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi, hava tatbikatları için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları kullanılacak.

Kara harekatında önceden belirlenmiş bir senaryoya göre "kuzey" ve "güney" güçleri kara ve denizde savaşırken, hava kuvvetleri de hem ayrı tatbikatlar yürütecek hem de bu güçlere destek sağlayacak.

Ülke yetkililerinin ev sahipliği yapma teklifi üzerine tatbikat için Norveç'in seçilmesi kara, hava ve deniz alanlarına ulaşım imkanı sağlarken bölgedeki soğuk hava koşulları tatbikat katılımcılarının ağır hava şartlarında hareket etme kabiliyetini artıracak.

DEV GÖVDE GÖSTERİSİ

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo, başında olacağı tatbikatı "NATO bir savunma örgütüdür. Trident Juncture 18 de NATO'nun olağanüstü kabiliyetlerini ortaya koyarak olası düşmanları caydırma konusunda etkili olacak." ifadeleri ile özetledi.

Tatbikatın, ittifak güçlerine eğitim vermek, birlikte hareket etme kabiliyetini geliştirmek ve herhangi bir yerden gelecek olası tehdite cevap verme gücünü geliştirmeyi amaçladığını kaydeden NATO yetkilileri, sıklıkla organizasyonun "herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, savunma ve caydırıcı amaçlı olduğunu" vurguluyor.

Öte yandan, 2015 yılında İtalya, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Trident Juncture 15'in ardından bu yıl tatbikatın Rusya ile kuzeydoğu sınırını paylaşan Norveç'te gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Yetkililer, tatbikatın gerçekleşeceği ana kara alanının Rusya'ya bin kilometre, kullanılacak hava sahasının da yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta olacağını, bu nedenle "Rusya'nın korkması için bir neden olmadığını" ifade ediyor.

Öte yandan 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı yasadışı ilhakının ardından kötüleşen NATO-Rusya ilişkilerinin halen gergin bir şekilde seyrettiğini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Sıklıkla Rusya'yı daha agresif bir tutum takınmakla suçlayan NATO'nun dev bir askeri güç gösterisine dönüşecek Trident Juncture 18 ile Moskova yönetimine aynı zamanda gözdağı verme isteğinin güçlü olduğu değerlendiriliyor. 

 

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