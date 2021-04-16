NATO'dan flaş Rusya ve Karadeniz açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

NATO'dan flaş Rusya ve Karadeniz açıklaması

NATO, Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyulduğunu açıkladı.

NATO'dan flaş Rusya ve Karadeniz açıklaması
NATO'dan flaş Rusya ve Karadeniz açıklaması
0:00 / 0:00
AA

NATO, Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyulduğunu bildirerek, "Bu, gayrimeşru ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun örneğini teşkil edecek bir hamle olacaktır. Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Rusya'nın Karadeniz'in bir bölümünde deniz erişimini kısıtlama planları yaptığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

Kerç Boğazı dahil olmak üzere Karadeniz'in bazı kısımlarında Rusya'nın erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyduklarını ifade eden Lungescu, böyle bir hamlenin gayrimeşru olacağını, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun daha geniş bir örneğini teşkil edeceğini belirtti.

Lungescu, "Rusya'ya, Azov Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana yarımada içinde ve çevresinde askeri varlığını ciddi ölçüde artırmıştır. Rusya'nın Kırım'da, Karadeniz'de ve Azov Denizi'nde devam eden askeri mevcudiyetini artırma çalışmaları Ukrayna'nın bağımsızlığına daha büyük tehdit oluşturmakta ve bölgenin istikrarını baltalamaktadır." ifadesini kullandı.

Rusya'ya gerginliği acilen düşürme, provokasyonu durdurma ve uluslararası taahhütlerine uyma çağrısında bulunan Lungescu, NATO müttefiklerinin, Kırım'ın Rus tarafından yasa dışı ilhakını tanımadığını ve tanımayacağını hatırlattı.

Lungescu, "Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırlar içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'dan ABD'ye misilleme!
DÜNYARusya'dan ABD'ye misilleme!
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı
DÜNYARusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Yunan bakan Dendias açıklaması: Cevabını verdim! - Haberler...
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan KKTC'de sıcak mesajlar
ABD Uganda seçimlerini baltalayanlara vize kısıtlamasını uygulamaya sokacak
DÜNYAABD'den Uganda seçimlerini baltalayanlara vize ...
Yunan Dışişleri'nden 'Olumlu gündem' açıklaması - Haberler
DÜNYAYunan Dışişleri'nden 'Olumlu gündem' açıklaması
Son dakika haberi MSB duyurdu! Gara'da 3 terörist etkisiz
DÜNYAMSB duyurdu! Gara'da 3 terörist etkisiz
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un istifası parlamento tarafından onaylandı
DÜNYABulgaristan Başbakanı Borisov'un istifası onaylandı
AB Komisyonu Myanmar'a yardım yapacağını açıkladı
DÜNYAAB’den Myanmar’a yardım açıklaması
SON DAKİKA: Tunus'ta göçmenleri taşıyan bot battı: Çok sayıda can kaybı var!
DÜNYATunus'ta göçmenleri taşıyan bot battı!
Çin'den ABD-Japonya görüşmesine tepki gecikmedi
DÜNYAÇin'den ABD-Japonya görüşmesine tepki