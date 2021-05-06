NATO'dan Rusya açıklaması! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

NATO Genel Sekreteri, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki saldırgan faaliyetlerini ve Afganistan gibi konuların görüşüleceğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yaptığı açıklamadaki satır aralarında Rusya’nın Ukrayna sınırında ve Kırım’da yaptığı askeri yığınak vardı.

Stoltenberg, açıklamasında Rusya’nın askeri yığınak sonrası bölgeden bir grup askeri çektiğini ancak bölgede hâlâ binlere Rusya askerinin olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Rus askerlerinin sayısında bir miktar azalma gördük ancak on binlercesi hala duruyor. Rusya'nın çok sayıda silahı ve askeri malzemeyi burada tuttuğunu görüyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

NATO’nun tepkisinin Rusya’nın Karadeniz’de yaptığı kısıtlamalarla ilişkili olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Stoltenberg, Rusya’nın Kerç Boğazı’ndan Azak Denizi’ne girişi kısıtladığını ve bu gelişmenin zorunlu olarak NATO’yu yakından ilgilendirdiğini söyledi.

AVRUPA BİRLİĞİ YAPILANDIRILMIŞ İŞ BİRLİĞİ (PESCO)

AB’nin Yapılandırılmış İş Birliği (PESCO) kapsamında AB üyesi olmayan ülkelerin ‘‘Askeri Mobilite’’ projesine dahil olmasını memnuniyetle karşılandığını bildiren NATO Genel Sekreteri, iş birliğini NATO’nun Avrupa’nın koruması ve savunmasındaki müttefikliği olarak nitelendirdi.

AB’nin Yapılandırılmış İş Birliği (PESCO)’ya dahil olan ülkeler arasında ABD dışında Kanada ve Norveç bulunuyor.

Güvenlik ve savunma politikasının bir parçası olan stratejik iş birliğinin amacı askeri personel ve ekipmanın AB genelinde demir, kara, hava veya deniz yoluyla hızlı ve hatasız sevk edilmesini sağlanması olarak açıklanıyor.

NATO Genel Sekreteri bu kapsamda Romanya'da devam eden "Steadfast Defender 2021''e referans vererek projenin önemine dikkat çekti.