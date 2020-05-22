AA

NATO üyeleri, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararının ardından Rusya'ya anlaşmanın şartlarına yerine getirme çağrısında bulundu.

Brüksel'de konuyu görüşmek için toplanan NATO Kuzey Atlantik Anlaşması'nın ardından Genel Sekreter Jens Stoltenberg yazılı açıklama yaptı.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin uluslararası silahların kontrolü ve silahsızlanmanın korunmasına güçlü bir şekilde bağlı olmaya devam ettiğini belirterek, "Açık Semalar Anlaşması'na üye tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğu konusunda hemfikiriz. NATO müttefikleri anlaşma maddelerini tam olarak yerine getirmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın bir süredir anlaşma yükümlülüklerini ihlal ettiğine ve Kaliningrad ve Gürcistan'da uçuş kısıtlamalarına gittiğine işaret eden Stoltenberg, "Rusya'nın anlaşmayı seçici bir şekilde uygulaması, anlaşmanın Avro-Atlantik bölgesinde güvenlik ve istikrara sağladığı önemli katkıları zedelemiştir." açıklamasında bulundu.

"RUSYA ANLAŞMAYA GERİ DÖNMELİ"

Stoltenberg, NATO üyelerinin 2014 Zirvesi'nden bu yana Moskova yönetimine anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunduğunu, müttefiklerin Rusya'yla bu konuda farklı şekillerde irtibat kurduğunu kaydetti.

ABD'nin Rusya anlaşmaya uymadığı için çekilme kararı aldığını aktaran Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'nın anlaşmaya dönmesi için çağrılarını yinelediğini kaydetti.

Stoltenberg, üyelerin NATO-Rusya Konseyi vasıtasıyla şeffaflığı artırmak ve riski azaltmak için diyaloğa hazır olduğunu belirterek, "Rusya'nın davranışları müsaade ettiği müddetçe Moskova yönetimiyle yapıcı ilişkiler yürütmeyi arzuluyoruz." mesajını verdi.

NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamasının ardından toplanma kararı almıştı.

AB'DEN ANLAŞMAYA DESTEK MESAJI

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD'nin Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceğini duyurmasının ardından, anlaşmaya destek verdiğini açıkladı.

Belçika, Finlandiya, Lüksemburg, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Çekya, ortak bir yazılı açıklama yaparak, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararını üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.

Açıklamada, Rusya'nın anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi konusunda ABD ile benzer endişelere sahip olunduğunun altı çizilirken, "Anlaşma, Avro-Atlantik bölgesinde güvenlik ve şeffaflığı artırmak için imzalanmış, güven inşasına önemli katkılar sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Açık Semalar Anlaşması'nı uygulamaya devam edeceğiz. Anlaşmanın halen işlevsel ve faydalı olduğunu düşünüyoruz." mesajı verilen açıklamada, ABD'nin çekilme kararının 6 ay içinde geçerli olacağına dikkati çekildi.

Açıklamada, Moskova yönetimi ile diyaloğun da süreceğine işaret edilirken, "Rusya'ya bazı uçuşlarda uyguladığı kısıtlamaları kaldırma ve tüm taraflarla diyalog yürütme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'NİN ÇEKİLME KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceklerini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.