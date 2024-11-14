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        NATO'dan Rusya'ya karşı güçlenme çağrısı

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Kuzey Kore ve İran'la yaptığı ittifakların küresel güvenlik tehdidine neden olduğu uyarısında bulunarak, küresel işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 00:40 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:40
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        NATO'dan Rusya'ya karşı güçlenme çağrısı
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        NATO Genel Sekreteri Rutte, Polonya ziyareti kapsamında başkent Varşova'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Donald Tusk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Gelecek kış boyunca Ukrayna'ya yardımların sürmesinin önemine işaret eden Rutte, "Ukrayna'ya savunma yardımının akmaya devam edeceğinden ve onları toprak kaybettikleri bir konumdan, cepheyi istikrara kavuşturabilecekleri ve ardından kaybettiklerini Ruslardan geri alabilecekleri bir konuma getirebileceğimizden emin olmalıyız." dedi.

        "SAVAŞ YENİ VE TEHLİKELİ BİR ALDI"

        Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandırılmasıyla savaşın yeni ve tehlikeli bir hal aldığına dikkati çeken Rutte, Kuzey Kore'nin füze teknolojisi karşılığında Rusya'ya asker göndermesi ve Rusya'nın Orta Doğu'da istikrarsızlığa neden olabilecek İran ile yakınlaşmasının küresel çapta güvenlik tehditlerini artırdığı konusunda uyardı.

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        Rutte, tüm bu gelişmelerin Avrupa'nın güvenliğini Hint-Pasifik bölgesiyle ilişkilendirdiğini ve bu nedenle bu bölgedeki ülkeler başta olmak üzere küresel işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

        Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesine ilişkin soruya da yanıt veren Rutte, "Elbette Amerika'yı ilk sıraya koyuyor ki bunu tamamen anlıyorum. Ancak Amerika'yı ilk sıraya koyarak NATO'nun ve NATO ittifakının ABD'nin savunması için de önemli olduğunu anlıyor. Dolayısıyla kendisiyle tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

        POLONYA'DAN ABD İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME MESAJI

        Polonya Başbakanı Tusk, ülkesinin hem kendi topraklarının hem de NATO'nun doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak için çabalarını sürdüreceğini ve Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini belirtti.

        Avrupa Birliği (AB) liderlerini savaşın geleceğine ilişkin eş güdümlü kararlar almak üzere NATO müttefikleriyle yakın şekilde çalışmaya çağıran Tusk, savaşın geleceğine ilişkin herhangi bir çözümün Ukrayna ve NATO'nun doğu kanadı ülkeleriyle işbirliğini içermesi gerektiğine işaret etti.

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        ABD'de yapılan başkanlık seçiminin sonucuna da değinen Tusk, transatlantik bağların "kritik" önem taşıdığını ve bu işbirliğini güçlendirmek için çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Tusk, "ABD, Kanada, Avrupa, NATO, İngiltere, Norveç bir arada durduğu, birlikte hareket ettiği sürece dünya güvenli bir yer olmaya devam edecektir." dedi.

        Polonya Cumhurbaşkanı Duda da birçok Avrupa ülkesinin savunma harcamaları için GSYH'nin yüzde 2'si kriterinin altında kaldığına dikkati çekti.

        Duda, üye devletlerin katkılarını artırmaması halinde NATO'nun savunma hazırlığının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

        NATO'daki "en büyük güç" olarak nitelediği ABD'nin desteği olmaksızın Avrupa'nın kendini savunmakta zorlanacağını aktaran Duda, "Avrupa'da hala GSYH'nin yüzde 2'sinden daha azını savunmaya harcayan ülkelerin olduğu bir durumda, Avrupa'nın Rus emperyalizmine karşı kendini savunabileceğini hayal bile edemezsiniz." ifadesini kullandı.

        Duda, bu doğrultuda ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bana göre bu çok açık bir şey. Şu anda NATO'daki en büyük güç olan ABD ile iyi bir işbirliği içinde olmak, ittifakı güçlendirmek güvenliğimiz için temel öneme sahiptir." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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