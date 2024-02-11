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        Haberler Dünya NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt

        NATO ve AB'den Trump'ın savunma harcaması yapmayan müttefikleri korumama tehdidine yanıt

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğu yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 21:53 Güncelleme: 11.02.2024 - 21:53
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        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
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        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç televizyonu "channel TV2"ye verdiği röportajda "Müttefiklerin birbirlerini savunmayacağına dair herhangi bir öneri güvenliğimize zarar verir. Başkanlık seçimini kim kazanırsa kazansın, ABD'nin NATO'nun güçlü ve sadık bir müttefiki olarak kalmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        AB'DEN DE TEPKİ GELDİ

        AB Konseyi Başkanı Charles Michel de X hesabından paylaştığı mesajda "NATO'nun güvenliği ve 5. madde dayanışması konusundaki pervasız açıklamalar yalnızca Putin'in çıkarınadır." değerlendirmesini yaptı.

        Michel, bu tür açıklamaların AB'ye stratejik özerkliğini acilen geliştirmesi, savunmasına yatırım yapması gerektiği mesajını verdiğini belirtti.

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu söylemişti.

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