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NATO'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz Türk halkıyla, müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz." dedi.

NATO'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
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AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle NATO ülkelerinin Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Stoltenberg, 14-15 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısına, Türkiye'deki depremlere değinerek başladı.

"Düşüncelerimiz Türk halkıyla." diyen Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin arama kurtarma görevlisi, itfaiyeci, sağlık çalışanı ve deprem uzmanı gibi çok sayıda yardım görevlisini Türkiye'ye gönderdiğini belirtti.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Türkiye'ye çeşitli barınma desteği vereceğini de aktararak "Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz." dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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