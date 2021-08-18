SON DAKİKA: NATO duyurdu: Kabil Havalimanı'nda izdiham çıktı çok sayıda yaralı var!

Kabil Havalimanı'nda izdiham: 17 yaralı! 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters'ın NATO yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı.

Taliban'ın Afganistan’ın başkenti Kabil'i kuşatmasıyla binlerce kişi kentten kaçmaya çalışıyor. Dünya basını da insanların Kabil'den kaçışı sırasında meydana gelen kalabalığı ve izdihamı takip ediyor.

Son olarak Reuters'a konuşan ve kimliğini gizleyen bir NATO yetkilisi Kabil Havalimanı'nda oluşan izdihamda 17 kişinin yaralandığını söyledi.

NATO yetkilisi, Avrupa ülkelerinin diplomatlarının tahliyesini hızlandırdığını ifade etti.

AMERİKAN UÇAĞININ KANATLARINA TUTUNMAYA ÇALIŞTILAR

Taliban'ın ülkeyi terk etmek isteyenlere imkan tanınacağını söylemesinin ardından sokaklarda ve havalimanında oluşan yoğunluk kameralara yansıdı.

Kabil Havalimanı'nda kaçmaya çalışan bazı kişilerin pistten kalkan Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunmaya çalıştığı ve bazı kişilerin uçaktan düştüğü görülmüştü.