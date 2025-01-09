NATO Genel Sekreteri, Avrupalıların ABD savunma sanayisine yüz milyarlarca dolar yatırım yaptığını söyledi

Rutte, Alman Haber Ajansına (DPA) Avrupa ile ABD savunma sanayisi ilişkisine dair değerlendirmede bulundu.

"Avrupalı müttefikler, ABD savunma sanayisine halihazırda yüz milyarlarca dolar yatırım yaptı." ifadesini kullanan Rutte, ABD savunma sanayisinin Kongre, Pentagon ve Beyaz Saray'dan onay almasının gerekmemesi durumunda bu miktarın önemli ölçüde artabileceğini kaydetti.