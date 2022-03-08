NATO Genel Sekreteri'nden önemli açıklamalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

NATO Genel Sekreteri'nden önemli açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Kanada Başbakanı Trudeau, Letonya'da açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreteri, en büyük sorumluluklarının 1 milyar kişiyi koruyabilmeleri olduğunu belirtirken, Kanada Başbakanı NATO'nun çok uluslu olduğunu ve NATO askerlerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri'nden önemli açıklamalar
NATO Genel Sekreteri'nden önemli açıklamalar
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Kanada Başbakanı Trudeau, Letonya'da buluştu.

Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan açıklamalar şöyle:

"Atlantik'in her iki tarafından da yetkililerle görüşmek gerçekten çok güzeldi. Müttefiklerimizle bir araya gelmek 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' demek gerçekten kıymetliydi. En büyük sorumluluğumuz olan 1 milyar kişiyi koruyabilmek. Ukrayna'nın ötesine bu çatışmanın geçmesini önlemek.

Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesine bağlılığımızı yineliyoruz. Bütün müttefikleri korumak için gerekeni yapacağız. Bir kalıyoruz, beraber kalıyoruz. NATO birliğini sürdercektir. Çok teşekkür ederim."

Kanada Başbakanı Trudeau ise şu sözleri kullandı:

"Burada olmak gerçekten çok güzel. Kanada ve Letonya arasında ilişkilerimizi güçlendirirken Sanchez, Petro; sizleri görmek yine oldukça kıymetli. Sayın Stoltenberg'in söylediği gibi NATO çok ulusludur ve askerlerimizin ortak ihtiyaçlarını da bu noktada birlikte temin etmek durumundayız. Eğitim ve diğer konular olsun. Sayın bakanlar ile bir araya gelmek, bu yapıcı topantıları gerçekleştirmek çok güzeldi. Bir dizi konuları tartışma fırsatı bulmak çok güzeldi.

Bu sabah Krisyanis bir toplantı gerçekleştirip Litvanya Başbakanı ile de online olarak bize görüşme fırsatı sağladı. Bu belirsizlik zamanında böylesi görüşmelerin mümkün olması gerçekten çok önemli.

Bu fırsatla pek çok askeri yetkiliyle de görüştük. Aynı şekilde onların hem yeteneklerini, cesaretlerini ilk elden deneyimleme fırsatımız oldu. Yeni bir dizi adımları da gözlemlemiş olduk. Önümüzdeki haftalarda da bu adımlarımız sürecek. Bugün için sizlere çok yıllık bir operasyon temini yenileme adımı attığımızı açıklamak isterim. Bu misyon önümüzdeki sene sonlanacaktı. Ancak mevcut koşullar gözönünde bulundurularak bu misyonun bir süre daha uzatılmasına karar verdik. Bu karar ile gücümüz bir süre daha devam edecektir. Bütün NATO müttefiklerimiz bu imkanlardan faydalanacaktır.

Misyonumuz yenilendi, yarın Berlin'e hareket edeceğiz. Burada bizi sıcak misafirperverliği ile karşılayan askerlerin her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün kadın ve erkeklere de cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsveç'ten kritik NATO açıklaması
DÜNYA İsveç'ten kritik NATO açıklaması
Reuters'den son dakika iddiası: ABD, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklıyor! - Güncel Haberler
DÜNYA ABD, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklıyor
Son dakika haberi: Kahreden kareler! Ukrayna'da tahliyeler kar yağışı altında devam ediyor! - Güncel Haberler
DÜNYA Kahreden kareler! Tahliyeler kar yağışı altında ...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'nın sözlerine yanıt - Haberler
DÜNYA Blinken'dan Lavrov'un sözlerine yanıt
Rusya Ukrayna'da başarısız mı oldu? İngiliz Amiral'den son dakika açıklaması! - En Son Haberler
DÜNYA Rusya başarısız mı oldu?
Son dakika haberi: Çin'den ABD'ye Ukrayna'da biyolojik laboratuvar iddiası!
DÜNYA Çin'den ABD'ye açıkla çağrısı! Ukrayna'da biyolojik ...
Son dakika haberi | Ukrayna'da ateşkes sonrası son durum - Habertürk Ukrayna'dan aktardı
DÜNYA Ateşkes sonrası son durum
Zeytin dalı... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan son dakika açıklaması
DÜNYA Lavrov'dan Soğuk Savaş mesajı
'Z' harfi neden Rusya için savaşın sembolü haline geldi? - Güncel Haberler
DÜNYA 'Z' harfi Rusya için savaşın sembolü haline mi geldi? ...
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den son dakika açıklaması: Kırım ve Donbas'ı tartışabiliriz! - Güncel Haberler
DÜNYA Zelenskiy'den yeni açıklama!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.