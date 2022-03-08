NATO Genel Sekreteri'nden önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Kanada Başbakanı Trudeau, Letonya'da buluştu.

Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan açıklamalar şöyle:

"Atlantik'in her iki tarafından da yetkililerle görüşmek gerçekten çok güzeldi. Müttefiklerimizle bir araya gelmek 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' demek gerçekten kıymetliydi. En büyük sorumluluğumuz olan 1 milyar kişiyi koruyabilmek. Ukrayna'nın ötesine bu çatışmanın geçmesini önlemek.

Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesine bağlılığımızı yineliyoruz. Bütün müttefikleri korumak için gerekeni yapacağız. Bir kalıyoruz, beraber kalıyoruz. NATO birliğini sürdercektir. Çok teşekkür ederim."

Kanada Başbakanı Trudeau ise şu sözleri kullandı:

"Burada olmak gerçekten çok güzel. Kanada ve Letonya arasında ilişkilerimizi güçlendirirken Sanchez, Petro; sizleri görmek yine oldukça kıymetli. Sayın Stoltenberg'in söylediği gibi NATO çok ulusludur ve askerlerimizin ortak ihtiyaçlarını da bu noktada birlikte temin etmek durumundayız. Eğitim ve diğer konular olsun. Sayın bakanlar ile bir araya gelmek, bu yapıcı topantıları gerçekleştirmek çok güzeldi. Bir dizi konuları tartışma fırsatı bulmak çok güzeldi.

Bu sabah Krisyanis bir toplantı gerçekleştirip Litvanya Başbakanı ile de online olarak bize görüşme fırsatı sağladı. Bu belirsizlik zamanında böylesi görüşmelerin mümkün olması gerçekten çok önemli.

Bu fırsatla pek çok askeri yetkiliyle de görüştük. Aynı şekilde onların hem yeteneklerini, cesaretlerini ilk elden deneyimleme fırsatımız oldu. Yeni bir dizi adımları da gözlemlemiş olduk. Önümüzdeki haftalarda da bu adımlarımız sürecek. Bugün için sizlere çok yıllık bir operasyon temini yenileme adımı attığımızı açıklamak isterim. Bu misyon önümüzdeki sene sonlanacaktı. Ancak mevcut koşullar gözönünde bulundurularak bu misyonun bir süre daha uzatılmasına karar verdik. Bu karar ile gücümüz bir süre daha devam edecektir. Bütün NATO müttefiklerimiz bu imkanlardan faydalanacaktır.

Misyonumuz yenilendi, yarın Berlin'e hareket edeceğiz. Burada bizi sıcak misafirperverliği ile karşılayan askerlerin her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün kadın ve erkeklere de cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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