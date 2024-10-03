Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Rutte, ilk resmi ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Rutte, ilk resmi ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi

        NATO Genel Sekreterliği görevini 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralan Mark Rutte, ilk resmi ziyaretini Ukrayna'ya gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rutte'nin ilk ziyareti Ukrayna'ya gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, görevi devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini yaptığı Ukrayna'da desteğin artarak süreceği mesajını verdi.

        NATO Genel Sekreterliği görevini 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralan Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

        Rutte, Genel Sekreter olarak ilk resmi ziyaretini Ukrayna'ya yaptığına işaret ederek "Görevimin başlangıcında Ukrayna'ya gelerek size, Ukrayna halkına ve izleyen herkese yeni Genel Sekreter olarak NATO'nun, Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça göstermek benim için çok önemliydi." dedi.

        Ukrayna'yı desteklemenin önceliklerinden biri olduğunu belirten Rutte, "Ukrayna'yı desteklemeye kararlıyız çünkü güvenliğiniz bizim için önemli ve özgürlük için verdiğiniz mücadele temel ilke ve değerlerimizi yansıtıyor." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Savaşın başladığı 2022'den bu yana müttefiklerin Ukrayna'ya "benzeri görülmemiş destek sağladığını" söyleyen Rutte, öte yandan Ukrayna'nın daha fazlasına ihtiyacının olduğunun farkında olduklarını ve desteğin artacağını dile getirdi.

        Ukrayna'nın NATO üyeliği

        Müttefiklerin Washington'da düzenlenen zirvede "Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolun geri dönülemez olduğu" konusunda mutabık kaldığını hatırlatan Rutte, "Ukrayna NATO'ya her zamankinden daha yakın ve siz ittifakımızın bir üyesi olana kadar bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Rutte, müttefik ülkelerin hava sahalarına giren Rus füzelerini hedef alıp alamayacağına ilişkin soruya yanıt vererek, "Müttefik topraklarını ihlal eden insansız hava araçlarının ya da füzelerin düşürülmesi elbette ulusal makamların vereceği bir karardır." dedi.

        Ukrayna'nın NATO müttefiklerinden tedarik ettiği silahları Rusya içindeki askeri hedefleri vurmak için kullanma talebine ilişkin görüşü sorulan Rutte, bu konudaki nihai kararın müttefik ülkelere ait olduğunu vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu