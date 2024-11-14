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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya ile görüşmelere başlama kararını sadece Ukrayna hükümeti verebilir | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya ile görüşmelere başlama kararını sadece Ukrayna hükümeti verebilir

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da süren savaşın nasıl sona ereceğine ilişkin kararı yalnızca Kiev yönetiminin verebileceğini vurgulayarak Ukrayna'nın Rusya ile müzakere masasına "güçlü bir konumda" gidebilmesi için desteğin sürmesi gerektiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:33
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        NATO: Barış kararını Ukrayna verir
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        Rutte, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile Adazi Askeri Üssü'ndeki NATO Çok Uluslu Tugayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

        Rusya'nın hem Ukrayna'ya hem de küresel güvenliğe yönelik tehditleri nedeniyle NATO'nun savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin aciliyetini vurgulayan Rutte, savunma sanayisine yapılacak yatırımların ve üretimlerin artırılmasının kritik önem taşıdığını söyledi.

        Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alarak kışı "silah olarak kullanmayı" amaçladığı uyarısında bulunarak Ukrayna'nın desteklenmesinin sadece Ukrayna'nın egemenliği için değil aynı zamanda Avrupa ve transatlantik güvenlik için önem taşıdığını belirtti.

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        Avrupa genelinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yalnızca yüzde 2'sinin savunmaya harcandığını ve bunun yetersiz olduğunu aktaran Rutte, "Şu anda yeterince üretim yapmıyoruz. Stoklarımızı yenilemek ve her türlü düşmanla yüzleşmeye hazır olduğumuzdan emin olmak için daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

        Rusya ile yapılacak herhangi bir barış müzakeresinin Ukrayna'nın şartlarına göre yapılması gerektiğini ifade eden Rutte, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu savaşı nasıl sona erdirecekleri konusunda Rusya ile görüşmelere başlama kararını sadece Ukrayna hükümeti verebilir ancak bunu güçlü bir pozisyondan yapmak zorundalar. Bu nedenle karar verme günü geldiğinde güçlü bir pozisyonda olmalarını sağlamak için Ukrayna'ya savunma yardımları sağlamaya devam etmemiz gerekiyor."

        Rutte, "Bizim ABD'ye, ABD'nin de bize ihtiyacı var." diyerek ABD ve Avrupa arasında işbirliğine dayalı güçlü bir NATO'nun hem bölgesel hem de küresel istikrar için elzem olduğunu dile getirdi.

        Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics de Rutte'nin daha yüksek savunma harcaması çağrısını yineleyerek GSYİH'in yüzde 2'sini savunmaya harcama kriterinin yetersiz olduğunu ve bunun artırılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

        Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin NATO-ABD işbirliğini nasıl etkileyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Rinkevics, İttifak ülkelerinin iç siyasi gündemlerinden ziyade savunmayı güçlendirmeye odaklanılması gerektiğini ifade etti.

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