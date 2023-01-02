NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Batı Ukrayna’ya uzun vadeli destek vermeye hazır olmalı

Alys Davies, Londra | Hugo Bachega, Kiev

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının azalma belirtisi göstermediğini, bu nedenle Batılı ülkelerin Kiev’e desteklerine uzun vadede devam etmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi.

BBC’ye konuşan Stoltenberg, Ukrayna’nın bağımsızlığını koruyup Rusya’yı müzakere masasına çekmenin yolunun buradan geçtiğini belirtti.

Rusya’daki kısmi seferberliğin, Moskova’nın savaşı sonlandırmaya niyetinin olmadığını gösterdiğini vurgulayan Stoltenberg “Ukrayna birlikleri son aylarda bir ivme yakaladı ama biliyoruz ki Rusya da yeni askerleri silah altına aldı ve onlara eğitim veriyor” dedi ve ekledi:

“Bu durum hem savaşa devam etme isteklerini hem de yeni bir saldırıya başlayabileceklerini gösteriyor.”

Stoltenberg henüz ufukta bir müzakere gözükmese de, o gün geldiğinde Ukrayna’nın masada güçlü olması için Batı tarafından verilecek desteğin önemine dikkat çekti:

“Ukrayna’ya acilen destek vermemiz lazım. Buna askeri destek de dahil. Çünkü Rusya’yı müzakere masasına oturmak zorunda hissettirecek ve Ukrayna’nın bağımsız bir ulus olarak Avrupa’daki varlığını kabul etmesini sağlayacak tek şey bu.

“Ukrayna’nın müzakere masasında elde edebileceklerinin tamamen cephedeki duruma bağlı olduğunu biliyoruz.”

Kiev Polisi Ukrayna'da bir çocuk parkına düşen SİHA'dan geriye kalanlar

Rusya lideri Vladimir Putin’se Batı’yı, Ukrayna’yı kullanarak Rusya’yı yok etmeye çalışmakla suçluyor.

Yeni yıl konuşmasında halkı Ukrayna savaşına destek olmaya çağıran Putin, ülkenin geleceğinin tehlike altında olduğunu ekledi.

Öte yandan Rusya, yılın ilk gününde de Ukrayna’ya havadan saldırdı.

Ukrayna ordusu Cumartesi günü atılan 20 Rus seyir füzesinden 12’sini imha etmeyi başardıklarını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’yle Rusya’nın yeni yılın ilk saatlerinde saldırıya 45 adet İran yapımı SİHA’yla devam ettiğini duyurdu.

Saldırılarda en az bir kişi hayatını kaybetti.

Kiev Emniyet Müdürü Andriy Nebitov, vurulan SİHA’lardan birinin bir çocuk parkına düştüğünü, üstünde Rusça “mutlu yıllar” yazdığını paylaştı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Putin’in ordularına liderlik etmek yerine ordusunun arkasına saklanmaya çalıştığını söyledi.