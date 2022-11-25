Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması 0:00 / 0:00

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Stoltenberg "NATO Ukrayna'ya gerektiği süre boyunca destek vermeye devam edecek. Geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. Stoltenberg "Eğer savaşı Rusya kazanırsa, barış söz konusu olamaz" diye de ekledi.

Çin'e ilişkin sorulara da yanıt veren Stoltenberg "Çin düşmanımız değil ancak askeri varlıklarını artırdıklarını gözlemliyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine yönelik ise "İsveç ve Finlandiya'yı tam zamanlı olarak kabul etmenin zamanı geldi" dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.