NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington DC'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Türkiye'nin NATO ittifakında kalmak ile S-400 sistemlerini almak arasında seçim yapmasını söyledi. NATO da bu tehdidi paylaşıyor mu? Türkiye'nin S-400 alması NATO üyeliği için bir kırmızı çizgi mi?" şeklindeki sorusuna Stoltenberg, "Hangi silahı alacağı her NATO müttefiki ülkenin kendi ulusal kararıdır." şeklinde yanıt verdi.

Stoltenberg, "Bunun bir sorun olmaya başladığının farkındayız ama ABD ile Türkiye bunu kendi aralarında görüşüp ele alıyorlar. S-400 konusu bakanlar toplantısının gündeminde değil ancak NATO, müttefiklere bu konu için bu toplantı dahil platform sağlıyor." diye konuştu.

NATO'nun Türkiye'ye daha önce hava savunma kabiliyetleri sağladığını belirten Stoltenberg, İspanya'nın Patriot bataryaları ile İtalya'nın SAMP/T bataryalarının daha önce Türkiye'ye konuşlandırıldığını hatırlattı.

Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasında Patriot sistemleri satışı konusundaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Türkiye, Fansa ile İtalya arasında da SAMP/T sistemleri üzerine görüşmeler yapıldığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin başkenti Washington'da dün düzenlenen "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" etkinliği kapsamında Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı'nca düzenlenen panelde "Türkiye, bir seçim yapmalıdır. Dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifakın kritik bir ortağı olarak mı kalmak istiyor yoksa ittifakımızın altını oyan düşüncesiz kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske mi atmak istiyor, tercih yapmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.