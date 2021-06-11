NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

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Stoltenberg, NATO zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, başta Rusya ve Çin’in eylemleri olmak üzere küresel düzene tehdit oluşturan terörizm, siber saldırılar, yıkıcı teknolojiler ve iklim değişikliğine dikkati çekti.

NATO ülkelerinin bu tehditlere karşı birlikte mücadele ettiklerini belirten Stoltenberg, zirvede müttefiklerin teknolojik iş birliğini güçlendirme kararı almalarını umduğunu söyledi.

Zirvede üye ülkelerin ayrıca NATO’nun orduları ya da partnerleri eğitme kapasitesini güçlendirmeye karar vermesini beklediğini ifade eden Stoltenberg, "İlk defa iklim değişikliğinin güvenliğe etkisini ele alacağız." dedi.

- Ortak harcamalar ve yatırımın artırılması

Stoltenberg, söz konusu çalışmaların savunma yatırımlarını artırmayı gerektireceğine işaret ederek, "Bugün yayınlanan veriler, savunma harcamalarımızı artırdığımız son 7 yıldır doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Savunma bütçelerine 2014’ten bu yana 260 milyar dolar eklendi." diye konuştu.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Daha da fazla ve verimli şekilde yatırım yapmalıyız." ifadesini kullandı.

- Uzay ve siber alanda savunma politikaları

"Müttefiklerin yeni bir siber savunma politikası üzerinde anlaşacağını tahmin ediyorum." diyen Stoltenberg, güvenli uzayın istihbarat toplama ve füzeleri algılamak için önemli olduğunun altını çizdi.

Stoltenberg, "Zirvede NATO’nun uzayda kendini etkili şekilde savunmasının kara, hava ve denizde olduğu kadar önemli olduğu mesajını vereceğiz." dedi.

- Çin ve Rusya, Ukrayna ve Gürcistan

NATO Genel Sekreteri, Çin’in yükselişi ve Rusya’nın agresif politikalarına karşı savunma ve diyalogdan oluşan iki yönlü strateji takip edeceklerini dile getirdi ve Ukrayna ile Gürcistan’ın değerli ortaklar olarak desteklenmeye devam edileceğine dikkati çekti.

- Biden yönetiminin NATO’ya yaklaşımı

Stoltenberg, bir soru üzerine ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO’nun güçlü bir destekçisi olduğunu söyledi ve "NATO zirvesinde ortaklığımıza bağlılığımızı somut ve sağlam kararlar vasıtasıyla göstereceğiz." ifadesini kullandı.

- Rusya ile diyalog

Rusya-NATO ilişkilerine dair bir soruyu, "Rusya ile anlamlı bir diyalog sürdürmeye hazırız." diyerek yanıtlayan Stoltenberg, Moskova yönetimini bu nedenle NATO-Rusya Konseyi çerçevesinde yeni bir oturum için davet ettiklerini ancak henüz olumlu yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Stoltenberg, "Yeni görüşmenin uzak olmayan bir zamanda gerçekleşmesini gerçekten umuyorum." diye konuştu.

- Afganistan'da bulunan uluslararası standartlardaki havaalanı ve Türkiye'nin rolü

NATO'nun Afganistan'daki askeri varlığını sona erdirdiğini ancak ülkenin güvenliğini desteklemeye devam edeceğini anımsatan Stoltenberg, Kabil'de uluslararası standartlarda bir havaalanının işlerliğini sağlamanın önemli olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Türkiye havaalanının işlemesi konusunda önemli bir müttefik. Halihazırda Türkiye'nin de aralarında olduğu müttefikler arasında havaalanına nasıl destek vermeye devam edeceğimiz konusunda diyalog sürüyor." dedi.