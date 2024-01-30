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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından İran'ı sorumlu tuttu

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından İran'ı sorumlu tuttu

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Washington'da bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından sorumludur." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:09
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        Stoltenberg'den İran'a suçlama
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        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğunu belirtti.

        Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında "otoriter rejimlere" karşı demokratik ulusların bir arada durmasının öneminin altını çizdi.

        Güvenliğin küresel bir mesele olduğunu dile getiren Stoltenberg, NATO'nun küresel ölçekteki zorluklarla mücadelede "hayati önem" taşıdığını vurguladı.

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        Stoltenberg, İran'ın "ülke içinde baskıcı, dışarıdaysa saldırgan tutum sergilediğini" aktararak, "İran, istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından sorumludur." dedi.

        İran'ın Kızıldeniz'de gemilere saldıran Husilere verdiği destekten duyduğu derin endişeyi dile getiren Stoltenberg, bu eylemlerin bölgedeki gerilimi tırmandırma riskini beraberinde getirdiğini söyledi.

        "UKRAYNA'YA VERİLEN DESTEK HAYIRSEVERLİK DEĞİL"

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        Rusya-Ukrayna savaşından Rusya'nın galip gelmesinin İran, Kuzey Kore ve Çin'e cesaret vereceğini anlatan Stoltenberg, bunun Avrupa ve ABD için ciddi tehditler oluşturacağını belirtti.

        Stoltenberg, NATO müttefiklerinin kolektif güvenliklerine yatırım olarak Ukrayna'yı desteklemelerinin öneminin altını çizerek "Ukrayna'ya verilen destek hayırseverlik değil, kendi güvenliğimize yaptığımız yatırımlardır." diye konuştu.

        Savaşın sona ermesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Bu savaşı Başkan Putin başlattı ve komşusuna saldırmayı bırakırsa bugün sona erdirebilir. Ukrayna kendini savunmayı bırakırsa da savaş sona erebilir ama bu barış anlamına gelmez, Rus işgali anlamına gelir ve işgal barış değildir." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Çin ve Rusya'nın NATO gibi bir gücü yok"

        Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını kabul etmesi gerektiğini dile getirerek "Müzakere masasında yaşananlar, savaş alanındaki durumla ayrılmaz şekilde bağlantılıdır. Dolayısıyla kalıcı ve adil bir barış istiyorsak Ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat sağlamalıyız. Ukrayna'ya silah vermek barışa giden yoldur." ifadelerini kullandı.

        İsveç'in NATO'ya tam üyeliğinin TBMM tarafından onaylanmasından duyduğu memnuniyeti yineleyen Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla birlikte İttifak’ın gücünü artırmasının Putin'in istediğinin tam tersi olduğunu savundu.

        Stoltenberg, ABD ve NATO'nun birlikte dünyanın ekonomik ve askeri gücünün yüzde 50'sini oluşturduğunu vurgulayarak, "Çin ve Rusya'nın NATO gibi bir gücü yok. Bu yüzden her zaman birliğimizi baltalamaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

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        #Nato
        #ABD
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