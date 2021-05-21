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HaberlerDünyaSON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’nın saldırgan tavırları nedeniyle NATO tetiktedir
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’nın saldırgan tavırları nedeniyle NATO tetiktedir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa'da bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın saldırgan tavırlarına karşı tetikte olduğunu ifade etti

SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya’nın saldırgan tavırları nedeniyle NATO tetiktedir
NATO Rusya'ya karşı tetikte!
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AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Ukrayna ve çevresinde halen asker bulunduran Rusya'nın saldırgan tavırları karşısında tetikte olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Stoltenberg, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, görüşmede NATO Zirvesine ilişkin beklentileri dile getirdiklerini söyledi.

Macron, zirvenin NATO’nun rolü ve öncelikleri konusunu açıklığa kavuşturması ve NATO ile dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğini aktardı.

NATO müttefikleri arasında sorumlulukların yerine getirilmesi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve ülke çıkarlarının diğer müttefiklerin güvenlik çıkarlarına aykırı olmaması gerektiğini dile getiren Macron, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’de bunların yaşandığını ifade etti.

Stoltenberg, Macron ile görüşmesinde gelecek ay düzenlenecek olan NATO zirvesi hakkında derin tartışmalar yaptıklarını, zirvenin Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki ittifakı güçlendirmek için eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi.

Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlere karşı, NATO’nun ulusal hava düzenini savunmaya devam edeceklerini ifade eden Stoltenberg, Ukrayna’daki durumu da tartıştıklarını belirtti.

Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna ve çevresinde halen asker bulundurduğunu, son gerginlikle askerlerin sayısının arttığını aktararak, "Barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var." dedi.

"Rusya’nın saldırgan tavırlarının rahatsız edici şekilde devamı nedeniyle NATO tetiktedir." ifadesini kullanan Stoltenberg, aynı zamanda Rusya ile savunma ve diyalog bağlamındaki ikili yaklaşıma bağlı kaldıklarını ifade etti.

Stoltenberg, terörle mücadele konusunda da NATO’nun Irak’ta askerlerin eğitimi konusundaki çabasını artırdığını, Batı ülkelerinden Sahel bölgesine daha fazla destek vermesini beklediklerini, askeri varlığını bitirmeye çalıştıkları Afganistan’da yeni bir sayfa açtıklarını aktardı.

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