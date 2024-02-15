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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun güney kanadı için önemine işaret etti

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun güney kanadı için önemine işaret etti

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliği için Avrupa Birliği'nin (AB) NATO'ya alternatif olmadığını belirterek, AB üyesi olmayan Türkiye'nin İttifakın güney kanadındaki önemli rolünü vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:45 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:45
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        Stoltenberg Türkiye'nin NATO için önemini vurguladı
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        Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Bakanların gündeminde Ukrayna'ya desteğin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi olacağını ifade eden Stoltenberg, "Desteğimiz, her gün savaş sahasında fark yaratıyor. Dün Ukrayna, Rus savaş gemisini başarılı şekilde hedef aldı. Bu, Ukrayna ordusunun yetenekleri ve kapasitesini gösteriyor." diye konuştu.

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        Stoltenberg, şunları söyledi:

        "Avrupalı müttefiklerin savunmaya daha fazla yatırım yapmalarını memnuniyetle karşılıyorum. NATO uzun yıllardır bunun için çağrıda bulunuyor. NATO ayrıca Avrupalı müttefiklerine üst düzey yeteneklere daha fazla yatırım yapmaları, daha fazla kuvvetin yüksek düzeyde hazırlıklı olması çağrısında bulunuyor. Şimdi Avrupalı müttefikler buna yanıt veriyor ancak bu NATO'nun alternatifi değil. Bu aslında NATO'yu güçlendirmenin bir yolu. Avrupa'yı Kuzey Amerika'dan ayırmaya çalıştığımızı gösteren hiçbir yola başvurmamalıyız."

        AB'ye üye olmayan müttefiklerin NATO'nun savunma harcamalarındaki payının yüzde 80 olduğuna işaret eden Stoltenberg, "Bu sadece kaynaklarla ilgili değil, aynı zamanda coğrafyayla da ilgili. Güneye bakarsanız, Türkiye var. AB üyesi değil ama güney kanadımız için önemli." dedi.

        Stoltenberg, kuzeyde Norveç, İzlanda gibi ülkeler bulunduğunu, bunların büyük askeri güçler olmasa da transatlantik bağlantı açısından önemli ve yine ABD, Kanada ve İngiltere'nin de AB üyesi olmayan ancak Avrupa'nın güvenliği için kritik ülkeler olduğunu vurguladı.

        NATO Genel Sekreteri, "Dolayısıyla NATO'nun gücü Avrupa ile Kuzey Amerika'yı bir araya getirmemizde yatmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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