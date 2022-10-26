NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmeler için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceğini söyledi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olma kararı almıştı.

Türkiye ise İsveç ve Finlandiya'nın teröre destek verdikleri sürece üyeliklerine onay vermeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından İsveç, Finlandiya ve Türkiye hattında temaslar başladı.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile görüşmeleri sürerken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye gideceğini söyledi.

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