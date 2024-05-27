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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya yardım için daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı öneriyoruz

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya yardım için daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı öneriyoruz

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya yardım konusunda daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı önererek, "Müttefikler, bu öneri üzerinde çalışıyorlar. NATO için daha güçlü bir rol üzerinde anlaşalım. Daha iyi bir organizasyona ihtiyaç var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:16
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        "Ukrayna'ya yardım için daha iyi organize olmalıyız"
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        ​​​​​​​Stoltenberg, başkent Sofya’da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi İlkbahar Toplantısı'nın genel oturumunda yaptığı konuşmada İttifak'ın hedeflerine değindi.

        NATO’nun ana hedefinin savaşı önlemek olduğunu ifade eden Stoltenberg, "NATO’nun ana amacı barıştır. Önümüzde Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi NATO komşularına karşı güç kullanan ve bu ülkeleri tehdit eden saldırgan bir Rusya var ve bundan dolayı bizim çok daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

        NATO’nun değiştiğine ve değişen dünyaya uyum sağladığına işaret eden Stoltenberg, “Şu anda daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. NATO da zor olan bu güvenlik ortamına kendi tepkisini koymak zorundadır.” dedi.

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        Stoltenberg, yakında ABD’de yapılacak NATO zirvesine kadar üye ülkelerin üçte ikisinin gayrisafi milli hasılalarının (GSMH) yüzde 2’sini savunmaya ayırmış olacaklarına dikkati çekti.

        Zirvenin ikinci önemli konusunun Ukrayna’daki savaş olacağını vurgulayan Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna'ya karşı "vahşi saldırısını" sürdürdüğünü söyledi.

        Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya hem insani hem de ekonomik anlamda benzeri görülmemiş yardım sağladığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

        "Yardımların yüzde 99'u NATO tarafından temin edildi ve bu da Ukraynalıların Rusya'nın işgal ettiği toprakların yüzde 50'sini kurtarmasını sağladı. Uzmanların çoğu daha savaşın başında Rusya'nın Kiev'i kontrol edeceğini düşünüyordu ama öyle olmadı. Ukraynalılar, işgal edilen bölgenin yüzde 50'sini özgürleştirdi."

        Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin talep ettiği silah yardımının aylarca gecikmesinin ülkesinin savunma gücünü olumsuz etkilediğini belirterek, "60 milyar dolarlık yardım, Ukrayna'ya gecikmiş bir yardımdır. Bu durum ciddi sonuçlara yol açmıştır. Ukrayna'ya yardım için daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı öneriyoruz. Müttefikler, bu öneri üzerinde çalışıyorlar. NATO için daha güçlü bir rol üzerinde anlaşalım. Daha iyi bir organizasyona ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

        ÇİN İLE İRAN

        Çin ile İran'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumuna değinen Stoltenberg, “Çin, bir savaş ekonomisi modunda çalışmaktadır. Çin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamamıştır." dedi.

        Stoltenberg, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Rusya'nın mikroekonomisinin yüzde 90'ı Çin'den geliyor yani Rusya savaş uçakları ve gemiler inşa edebiliyor. Çin'den gelen bu yardımla Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşı aynı şekilde yürütemezdi. Diğer tedarikçi ise insansız hava araçları sağlayan İran. Bunu Ukrayna'da görüyoruz. Asya'nın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çin ile Rusya giderek daha fazla müttefik oluyor. Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarımızla birlikte çalışmamız gerekiyor."

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