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        Haberler Dünya NATO lideri Budapeşte'de: NATO ve Macaristan arasında kritik zirve | Dış Haberler

        NATO lideri Budapeşte'de: NATO ve Macaristan arasında kritik zirve

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Orban ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından konuşan Stoltenberg, "Macaristan'ın sadık bir NATO üyesi olarak kalacağını duymaktan büyük bir memnuniyet duydum" dedi. Orban da hükümetinin NATO kararlarını bloke etmeyeceğini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:44
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        NATO ve Macaristan arasında kritik zirve
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        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO kararlarıyla dönem dönem problemler yaşayan Macaristan'ı ziyaret etti.

        Başkent Budapeşte'de Başbakan Orban'la görüşen Stoltenberg, Macaristan yönetiminin NATO'ya bağlı olduğunu belirtmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Stoltenberg, "Müttefiklerin NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik ve eğitim sağlaması için öncü rol oynaması konusunda anlaşmalarını bekliyorum" derken, bu görevde Macar fonlarının ve personelinin Ukrayna'yı desteklemek için kullanılmayacağını bildirdi.

        Macaristan Başbakanı Orban ise, ülkesinin NATO'nun sadık bir üyesi olduğunu söyledi.

        NATO'nun kararlarını bloke etmeyeceklerini belirten Orban, "NATO toprakları dışındaki her askeri görev sadece gönüllü olabilir. Bunun garantisini aldık" dedi.

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