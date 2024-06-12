NATO lideri Budapeşte'de: NATO ve Macaristan arasında kritik zirve

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO kararlarıyla dönem dönem problemler yaşayan Macaristan'ı ziyaret etti.

Başkent Budapeşte'de Başbakan Orban'la görüşen Stoltenberg, Macaristan yönetiminin NATO'ya bağlı olduğunu belirtmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Müttefiklerin NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik ve eğitim sağlaması için öncü rol oynaması konusunda anlaşmalarını bekliyorum" derken, bu görevde Macar fonlarının ve personelinin Ukrayna'yı desteklemek için kullanılmayacağını bildirdi.

Macaristan Başbakanı Orban ise, ülkesinin NATO'nun sadık bir üyesi olduğunu söyledi.