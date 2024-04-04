NATO lideri: Ukrayna'yı desteklemek hayır işi değil, güvenliğimize yatırım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemenin NATO'nun güvenliğine yatırım anlamına geldiğini belirterek bu desteği kurumsallaştırma ve uzun vadeli hale getirmeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Stoltenberg ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.

Ukrayna'nın devam eden savaşta Rusya'ya karşı savunmasının NATO'nun güvenliği için önemli olduğunu dile getiren Stoltenberg, "Bu nedenle Ukrayna'yı desteklemenin bir hayır işi olmadığını ve kendi güvenliğimize yatırım yapmak olduğunu pek çok kez ifade ettim." dedi.

Toplantıda Ukrayna'ya desteğin sürdürülebilir hale getirilmesinin de gündeme getirileceğini ifade eden Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin nasıl kurumsallaşacağına ilişkin tartışmaların devam ettiğini söyledi.

"Ancak bunun öngörülebilir, adil bir yük paylaşımı olduğundan ve kalıcı olacağından emin olmamız gerekiyor. Bu nedenle desteği organize etmenin daha da güçlü yollarını arıyor ve NATO müttefiklerinden uzun vadeli bir mali taahhütte bulunmalarını tartışıyoruz. Elbette gönüllü katkıları memnuniyetle karşılayacağız ancak uzun vadede, kısa vadeli gönüllü katkılara daha az, güçlü NATO taahhütlerine ise daha fazla bağımlı olmamız gerekiyor."

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki karargahta, temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya yardımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve artırılması ile NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü kutlaması için bir araya geldi.