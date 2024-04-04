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        Haberler Dünya NATO lideri: Ukrayna'yı desteklemek hayır işi değil, güvenliğimize yatırım

        NATO lideri: Ukrayna'yı desteklemek hayır işi değil, güvenliğimize yatırım

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna'yı desteklemek hayır işi değil. Kendi güvenliğimize yatırım" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:53
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        NATO lideri: Ukrayna'yı desteklemek hayır işi değil
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        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemenin NATO'nun güvenliğine yatırım anlamına geldiğini belirterek bu desteği kurumsallaştırma ve uzun vadeli hale getirmeyi değerlendirdiklerini söyledi.

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        Stoltenberg ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.

        Ukrayna'nın devam eden savaşta Rusya'ya karşı savunmasının NATO'nun güvenliği için önemli olduğunu dile getiren Stoltenberg, "Bu nedenle Ukrayna'yı desteklemenin bir hayır işi olmadığını ve kendi güvenliğimize yatırım yapmak olduğunu pek çok kez ifade ettim." dedi.

        Stoltenberg, NATO-Ukrayna Konseyi çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantıda işbirliğini güçlendirme, desteği artırma ve Ukrayna'yı NATO'ya dahil etme sürecinin ele alınacağını aktardı.

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        Toplantıda Ukrayna'ya desteğin sürdürülebilir hale getirilmesinin de gündeme getirileceğini ifade eden Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin nasıl kurumsallaşacağına ilişkin tartışmaların devam ettiğini söyledi.

        Stoltenberg, Ukrayna'ya verilen askeri desteğin yüzde 99’unun NATO müttefiklerinden sağlandığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Ancak bunun öngörülebilir, adil bir yük paylaşımı olduğundan ve kalıcı olacağından emin olmamız gerekiyor. Bu nedenle desteği organize etmenin daha da güçlü yollarını arıyor ve NATO müttefiklerinden uzun vadeli bir mali taahhütte bulunmalarını tartışıyoruz. Elbette gönüllü katkıları memnuniyetle karşılayacağız ancak uzun vadede, kısa vadeli gönüllü katkılara daha az, güçlü NATO taahhütlerine ise daha fazla bağımlı olmamız gerekiyor."

        NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki karargahta, temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya yardımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve artırılması ile NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü kutlaması için bir araya geldi.

        ABD: Ukrayna'ya destek kaya gibi sağlam

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO üyeleri arasında Ukrayna'ya desteğin kaya gibi sağlam olduğunu söyledi.

        Blinken, Washington'daki NATO toplantısının Ukrayna'nın NATO üyelik sürecinde önemli bir köprü olacağını ifade etti.

        Ukrayna'ya Batı desteği

        Ukrayna bir süredir Rusya'ya karşı savaşı sürdürebilmek için Batı'nın silah, para ve mühimmat yardımına acil olarak ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

        Yeterli yardımın zamanında gelmemesi durumunda geri çekilmek zorunda kalacaklarını söyleyen Kiev yönetimi, ABD'de Başkan Biden'ın 60 milyar dolarlık fon planının önündeki Temsilciler Meclisi engelinin bir an önce aşılmasını bekliyor.

        NATO ülkeleri de Ukrayna'ya önümüzdeki beş yıl için toplamda 100 milyar avroluk bir fon tasarısı üzerinde görüşmeler yürütüyor.

        Rus ordusunu püskürtmede başta başarı elde etse de Ukrayna, son haftalarda ülkenin doğusunda toprak kaybetti. Kaynaklarının tükenmekte olduğunu belirten Kiev, ordusunu genişletmek amacıyla seferberlik döneminde askere alım yaşını 27'den 25'e düşürmüştü.

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