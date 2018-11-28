NATO'nun 29 müttefikinden oluşan NATO Atlantik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Azak Denizi'nin Kerç Boğazı bölgesinde Ukraynalı gemi ve denizcilere karşı askeri şiddet kullanmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına engelsiz erişim ve seyrüsefer serbestisi sağlaması çağrısını yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

NATO müttefiklerinin Rusya'ya "gecikmeden" Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakması yönünde çağrıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası tanınmış sınır ve kara suları çerçevesinde Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun Ukrayna'nın "yanında olduğu" ve gerekli her türlü siyasi ve pratik desteği sağlamaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, ittifakın gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının sert bir şekilde kınandığı ve tanınmayacağı da hatırlatıldı.

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