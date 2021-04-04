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NATO üyesi ülkelerin yetkilileri ve misyonlarının kutlama mesajlarında NATO'nun "Birlikte daha güçlüyüz" sloganı kullanıldı. NATO ülkeleri, ittifaka yaptıkları katkıları aktardı ve mevcut sınamalara karşı birlikte durulacağına vurgu yaptı.

NATO'nun yıl dönümü dolayısıyla paylaşılan görüntülü mesajda da geçen yıllarda dünyayla beraber NATO'nun da değiştiği belirtilerek, "Değerlerimizin savunmasında birlik ve kararlılık içinde duruyoruz. Yeni sınamalara karşı kendimizi yeniliyoruz. Bizler müttefikiz, bizler NATO'yuz." mesajı verildi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa'nın güvenliğinin yeniden yapılandırılması amacıyla Kuzey Atlantik Örgütü Antlaşması ile 1949'da siyasi ve askeri bir birlik olarak kurulan NATO, 72 yılda 12 üyeden 30 üyeli bir ittifak haline dönüştü.

ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan katıldı.

Almanya'nın 1955'te İspanya'nın ise 1982'de katıldığı NATO'ya 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya üye oldu. NATO'nun sonraki genişlemesinin gerçekleştiği 2004'te Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de ise Kuzey Makedonya ittifaka katıldı.

Asli görevi "üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini siyasi ve askeri yöntemlerle korumak" şeklinde belirlenen NATO, bir ortak değerler topluluğu olarak tanımlanıyor. Müttefikler, demokrasi, bireysel özgürlük, hukukun üstünlüğü ve uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümü gibi ortak değerlere ve bu değerlerin Avrupa-Atlantik bölgesinde muhafazasına bağlı bulunuyor.

NATO, aynı zamanda üyelerinin ortak ilgi alanına giren güvenlik konularında istişarelerde bulundukları ve ortak hareket ettikleri bir transatlantik forum işlevi görüyor.