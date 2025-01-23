NATO: Putin'in kazanmasına izin veremeyiz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ukrayna'ya verilen desteğin arttırılması gerektiğini yinelerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ve Çin liderlerine 'kazandırmasına' ve Putin'in kazanmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna konusunun ele alındığı bir etkinlikte konuşan Rutte, "Ukrayna'ya desteğimizi gerçekten arttırmalıyız" dedi. Ancak Rutte, Ukrayna'nın ön cephe hattının yanlış yönde ilerlediğini vurguladı.

NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırma ihtiyacı konusunda 'gerçekten bir kriz modunda' olduklarını belirten Rutte, üye ülkelerin asgari harcama sınırı olan yüzde 2'den çok daha üst seviyede harcama yamalarını beklediğini bildirdi.