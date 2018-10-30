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NATO: Rusya bizim gibi şeffaf değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Soğuk Savaş'tan beri yapılan en büyük NATO tatbikatında ziyaretçi gününde yaptığı açıklamasında, "Neslimizin yaşadığı en riskli güvenlik ortamında bulunuyoruz" dedi. Stoltenberg, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin sorunun Moskova yönetiminin anlaşmaya uymamasından kaynaklandığını belirterek, Rusya'ya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

30.10.2018 - 15:02 | Güncelleme: İHA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük NATO tatbikatı Trident Juncture 2018 tatbikatının halka açık gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Avrupa'ya nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip füzeler konuşlandırmasıyla anlaşmayı ihlal ettiğini vurgulayan Stoltenberg, "Rusya'ya anlaşmaya uyma çağrısında bulunuyoruz. Hiçbir anlaşma tek tarafın uygulamalarıyla ayakta kalamaz." dedi.

Stoltenberg, tüm müttefiklerin Rusya'nın anlaşmayı ihlal eden davranışlarından endişe duyduğunu kaydetti.

Genel Sekreter Stoltenberg, son neslin yaşadığı en riskli güvenlik ortamında bulunduğunun altını çizerek, "Kuvvetlerimizin kriz ve çatışmalarda birlikte çalışacağından emin olmak ve insanlarımızı güvende tutmak için barış zamanında eğitiyoruz" dedi. Genel Sekreter, artan tehditlere NATO’nun en iyi şekilde hazırlandığını kaydederek, "Kendi uluslarımıza ve bize meydan okumak isteyen herkese net bir mesaj vermek için bu tatbikatı yapıyoruz, NATO, tüm müttefikleri herhangi bir tehdide karşı korumaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

"RUSYA BİZİM GİBİ ŞEFFAF DEĞİL" 

Basın mensuplarının Rusya’ya karşı bir gözdağı verilip verilmediği sorusuna cevap veren Stoltenberg, "Şeffaf bir tatbikat düzenliyoruz. Tatbikata da Rus gözlemcileri çağırdık ve bilgi verdik. Rusya, Soğuk Savaş'tan beri hiçbir tatbikatına yabancı gözlemcileri çağırmadı. Bu bizim yapmak zorunda olduğumuz bir tatbikat" ifadelerini kullandı.

2019'DA SALDIRI TATBİKATI YAPILACAK 

2019 yılında NATO Mukabele Kuvveti’nin tatbikat düzenleyeceğini açıklayan Stoltenberg, "Mukabele Kuvveti, gelişen bir krizde en kısa sürede hareket edebilmelidir" ifadelerini kullandı. Genel Sekreter, 2019’daki tatbikatın Almanya tarafından yönetileceğini, Norveç, Hollanda ve İtalya’nın eşlik edeceğini açıkladı.

Trident Juncture 2018 tatbikatında Norveç’in saldırıya uğraması halinde çatışma bölgesine en hızlı şekilde intikal etme ve düşman kuvvetlerine karşı savunma yapıp karşı saldırı yapma senaryosu işleniyor.

NATO'nun 29 müttefiki ve bazı ortaklarıyla düzenlediği tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin aracın katıldığını anımsatan Stoltenberg, Trident Juncture'ın tamamıyla savunma amaçlı olduğunu ve hiçbir ülkeyi hedef almadığını bildirdi.

Norveç'te 7 Kasım'a kadar sürecek tatbikatta tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden ittifakın beşinci maddesini "hayali ancak gerçekçi bir senaryoyla" canlandırıyor.

Senaryoda "güney güçleri" ile "kuzey güçleri", müttefik Norveç'e yönelik bir saldırı senaryosu çerçevesinde savaşıyor.

Tatbikat, bir ittifak üyesi saldırıya uğradığında NATO güçlerinin hızlı şekilde saldırı altındaki müttefikin "egemenliğini tekrar inşa etmek" için harekete geçme kabiliyetini ölçmeyi amaçlıyor.

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