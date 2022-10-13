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N﻿ATO, Rusya'nın son füze saldırıları sonrası Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirme kararı aldı

NATO, Rusya'nın son füze saldırıları sonrası, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendireceğini açıkladı. Karar, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısında alındı. Ukrayna yönetimi, NATO'nun kararını "tarihi" olarak nitelendirdi.

N﻿ATO, Rusya'nın son füze saldırıları sonrası Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirme kararı aldı
BBC TÜRKÇE

NATO, Rusya'nın son füze saldırıları sonrası, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendireceğini açıkladı. Karar, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısında alındı. Ukrayna yönetimi, NATO'nun kararını "tarihi" olarak nitelendirdi.

İngiltere, Kanada, Fransa ve Hollanda’nın Ukrayna'ya göndermeyi açıkladığı silah sistemleri arasında ileri teknoloji ürünü füzeler ve radarlar da bulunuyor. ABD de daha önce benzer bir taahhütte bulunmuştu.

İngiltere Ukrayna’ya, istihbarat toplama ve lojistik kabiliyetlerini destekleme amacıyla yüzlerce insansız hava aracı verecek.

,ngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace “Rusya’nın Ukrayna’daki sivil bölgelere yönelik ayrım gözetmeyen son saldırısı, ülkelerini savunmak isteyenlere daha fazla destek verilmesini gerektiyordu. Bu silahlar Ukrayna’nın semalarını başka saldırılardan korumasını ve genel olarak füze savunmasını güçlendirecek” dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de “Ukraynalıların sahada etkin olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna’ya, halkı insansız hava araçlarına karşı korumak için hava savunma sistemleri göndereceğini söyledi.

Ukrayna ordusu, müttefiklerinden, yüksek teknoloji ürünü IRIS-T SLM sistemlerinden ilkinin teslim alındığını duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, aylardır müttefiklerinden ülkesine "hava kalkanı" oluşturmak için hava savunma sistemleri verilmesini istiyordu.

Rusya ise birçok kez Ukrayna’nın müttefiklerini, Kiev’e gelişmiş silahlar vermemeleri, bunun onları da savaşın tarafı haline getireceği uyarısında bulunmuştu.

'Mykolaiv ağır top ateşine tutuldu'

Öte yandan, Ukrayna yetkilileri ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentine top ateşi açıldığını açıkladı.

Mykolaiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkeviç, şehrin yerel saatle 01:00 civarında “ağır top ateşine” tutulduğunu bildirdi.

Senkeviç “Beş katlı bir apartman vuruldu, üst iki katı tamamen yıkıldı. Geriye kalanı da enkaz altıda. Kurtarma görevlileri olay yerinde çalışıyor” dedi.

Rusya, Ukrayna’da bu hafta son ayların en büyük füze saldırılarını düzenlemişti.

Saldırılarda enerji altyapısı hedef alınmış ancak aralarında bir çocuk parkının da bulunduğu askeri olmayan diğer hedefler de vurulmuştu.

Başkent Kiev’in merkezini de hedef alan saldırılarda Pazartesi günü en az 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füze saldırılarının Rusya ve Kırım’ı birbirine bağlayan Kreç Köprüsü'nün Cumartesi günü vurulmasına misilleme olarak düzenlendiğini söylemişti.

Kremlin'e göre köprü saldırısının arkasında Ukrayna istihbaratı var.

Ukrayna ise Rusya'nın iddialarını reddediyor.

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