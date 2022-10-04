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NATO: Rusya nükleer pozisyonunda değişikliğe gitmedi

NATO, Rusya'nın nükleer duruşunda değişiklik gözlemlenmediğini, ancak teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

NATO: Rusya nükleer pozisyonunda değişikliğe gitmedi
NATO'dan kritik 'nükleer' açıklaması
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Reuters

NATO, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ve nükleer silah kullanımı tehdidiyle Ukrayna'daki savaşı tırmandırmasının ardından yorum yaptı.

Üst düzey bir NATO yetkilisi Reuters'a verdiği demeçte, "Rusya'nın nükleer duruşunda herhangi bir değişiklik görmedik, ancak NATO ve müttefikler tetikte olmaya devam ediyor" dedi.

Yetkili, NATO'nun haziran ayındaki yeni stratejik konseptinde ortaya konduğu gibi, Rusya'nın "zorlayıcı nükleer sinyalizasyon kullanırken yeni ve yıkıcı çift yetenekli dağıtım sistemlerini" genişletmesinin savunma ittifakının güvenliği ve çıkarları için bir meydan okuma olduğunu da sözlerine ekledi.

NÜKLEER KRİZİ

Rusya lideri Putin, "Blöf yapmıyoruz. Yanıt verecek çok sayıda silahımız var" diyerek Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den bu tür nükleer retoriği tekrar tekrar görürsek, bunu ciddiye almamız gerekecek. Bu nedenle, bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı ve nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği mesajını net bir şekilde iletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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