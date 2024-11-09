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        Haberler Dünya NATO, Rusya ve Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşın yayılmasına neden olacak kararlarını kınadı | Dış Haberler

        NATO, Rusya ve Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşın yayılmasına neden olacak kararlarını kınadı

        NATO, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin Ukrayna'daki savaşın yayılmasına neden olacak kararlarını kınadığını açıkladı. Ukrayna lideri Zelenskiy, müttefiklerini harekete geçmeye çağırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:57
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        NATO'dan Rusya 'ya 'Kuzey Kore' kınaması
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        NATO tarafından dün yapılan açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki savaşı genişletmeye çalıştıkları ifade edilerek bu durumun kınandığı belirtildi.

        Yapılan yazılı açıklamada Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Ukrayna'nın da aynı görüşü paylaştığı ifade edildi.

        Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        “Kuzey Kore milyonlarca mermi ve balistik füze sağlayarak Rusya'nın savaş çabalarına halihazırda verdiği önemli desteğine ek olarak, Kuzey Kore tarafından konuşlandırılan binlerce muharip birlik, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına devam eden desteğinin tehlikeli bir şekilde genişletilmesini teşkil ediyor. Bu, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinin Daimi Üyesi statüsü göz önüne alındığında özellikle vahim bir durumdur. Rusya'yı bu kararlara uymaya ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmeye çağırıyoruz."

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        Tüm ülkelerin Rusya'nın saldırganlığına hiçbir şekilde yardım sağlamamaya çağırıldığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaşı kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        "Kuzey Kore'yi izlemeyi bırakın, harekete geçin"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2 Kasım’da yaptığı açıklamada binlerce Kuzey Kore askerinin Rusya'ya konuşlandırılmasının savaşı ‘sınırlarının ötesine’ taşıdığını ifade etti.

        Zelenskiy, bu durumda Ukrayna’nın müttefiklerine ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi:

        “Artık Rusya'nın Kuzey Kore'den gelen bu askerleri kendi topraklarında topladığı her yeri, tüm kamplarını görüyoruz. Yeterince uzun menzilli vurma fırsatımız olsaydı, önleyici olarak saldırabilirdik. Ancak Amerika izliyor, İngiltere izliyor, Almanya izliyor. Herkes Kuzey Kore ordusunun Ukraynalılara da saldırmaya başlamasını bekliyor.

        Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu savaşın genişlememesini ve Avrupa'dan gelen savaşın dünyanın diğer bölgelerine yayılmamasını gerçekten isteyen dünyadaki herkes izlememeli. Harekete geçmeliyiz. Savaşın tırmanmasının ve genişlemesinin kabul edilemezliğine ilişkin sözlerin eylemlerle örtüşmesi gerekiyor."

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