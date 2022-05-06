Rusya'dan Kaliningrad'da nükleer prova 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Moscow Times'ın haberine göre, Kremlin Çarşamba günü, her ikisi de NATO üyesi olan Polonya ve Litvanya arasındaki Kaliningrad'da simüle edilmiş nükleer prova gerçekleştirdi.

Gazete, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına atıfta bulunarak provanın, İskender balistik füze sistemlerinin simüle edilmiş 'elektronik fırlatmalarını' içerdiğini söyledi.

Açıklamada "Sanal atış tatbikatı, topraklarımıza olası nükleer saldırı durumunda bizim vereceğimiz benzer yanıtı prova etme amacı taşıyor" denildi.

Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması durumunda tatbikatı gerçekleştirdikleri Kaliningrad'a nükleer silah ve hipersonik füzeler konuşlandırabileceği uyarısı yapmıştı.

Simüle edilen saldırılar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının tam bir nükleer savaşa yol açabileceği yönündeki açıklamaların ardından geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Mart ayında "bir zamanlar düşünülemez olan nükleer çatışma ihtimalinin şimdi yeniden olasılık alanına döndüğünü" itiraf etmişti.