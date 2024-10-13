NATO tarihinde bir ilk yaşanacak

NATO Savunma Bakanları toplantısında bir ilk yaşanacak, Japonya ilk kez toplantıya katılacak.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, gelecek hafta NATO ve G7’den mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. 16-21 Ekim tarihleri arasında Avrupa turuna çıkacağını belirten Nakatani, kendisi ile benzer düşüncede olan ülkelerle 'ilişkileri güçlendirmeyi' hedeflediğini söyledi.

'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun önemini aktaran Nakatani, "Günümüz güvenlik ortamında Avrupa ile Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği bölünemez" ifadelerini kullandı.