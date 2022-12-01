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NATO, Ukrayna'ya Patriot sisteminin konuşlanmasına henüz karar verilmediğini duyurdu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO üyesi Polonya'nın bir diğer üye Almanya'dan aldığı Patriot hava savunma füzelerini Ukrayna'ya taşıma talebi hakkında henüz bir karar verilmediğini söyledi.

NATO, Ukrayna'ya Patriot sisteminin konuşlanmasına henüz karar verilmediğini duyurdu
NATO'dan kritik 'Patriot' açıklaması
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HABERTURK.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'nın Almanya tarafından sunulan Patriot sistemlerini Ukrayna'ya taşıma talebiyle ilgili devam eden müzakereler hakkında sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ukrayna'ya hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere acil yardım yapılması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'yı hafife almamalıyız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini söyledi

Yeterli mühimmat, yedek parça ve bakıma sahip olmak da dahil olmak üzere, yardımın yalnızca yeni sistemler teslim etmekle ilgili olmadığını belirten Stoltenberg, teslim edilen sistemlerin çalışabilirliğini sağlamakla ilgili olduğunu belirtti.

RUSYA UYARMIŞTI

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, NATO'yu Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemleri sağlamaması konusunda uyarmıştı.

Medvedev, NATO'yu 'aşırılık yanlısı rejimlere silah teslim eden suçlu bir varlık' olarak tanımlayarak kınamış, "Stoltenberg'in ima ettiği gibi NATO, Ukraynalı fanatiklere NATO personelinin yanı sıra Patriot sistemleri de sağlarsa, onlar derhal silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi haline gelirler" demişti.

"ÇİN NATO'YA MEYDAN OKUYOR"

Çin ile ilgili kritik açıklamalarda da bulunan Stoltenberg, Çin'in savunma ittifakının güvenliğine ve değerlerine meydan okuduğunu ancak bir düşman olarak görülmediğini söyledi.

Stoltenberg, "Her bir müttefik, Çin ile ekonomik angajman ve aynı zamanda Çin ile ekonomik etkileşime bağlı olarak aşırı bağımlı veya savunmasız hale gelme arasında bir denge bulmalıdır" dedi.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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