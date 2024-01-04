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        Haberler Dünya NATO ülkeleri bin adet Patriot füzesi satın alacak

        NATO ülkeleri bin adet Patriot füzesi satın alacak

        NATO'nun savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla bin adet Patriot hava savunma füzesi satın almayı planladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 02:06 Güncelleme: 04.01.2024 - 02:07
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        NATO ülkeleri bin adet Patriot füzesi satın alacak
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        Alman medyasının NATO tedarik ajansı NSPA'ya dayandırdığı haberlerde, 5,5 milyar dolar değerindeki füzelerin üye ülkeler tarafından ortaklaşa satın alınacağı ifade edildi.

        Sistemleri satın alacak ülkeler arasında Almanya, Hollanda, Romanya ve İspanya'nın bulunduğu belirtildi.

        Satın alınacak Patriot füzelerinin NATO ülkelerinin Ukrayna'ya kendi stoklarından daha fazla füze teslim etmelerine imkan sağlayacağı bunun da Ukrayna'nın topraklarını Rus saldırılarına karşı daha iyi savunabileceği anlamına geldiği aktarıldı.

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ittifak ortakları tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, "Bu yatırım transatlantik savunma işbirliğinin gücünü ve NATO'nun halklarımızın güvenliğine olan bağlılığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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        Füzelerin üretiminden Avrupalı savunma üreticisi MBDA ile ABD'li Raytheon şirketi arasında bir ortak girişim sorumlu olacak.

        Füzelerin üretimi halihazırda bakım desteğinin verildiği Bavyera eyaletine bağlı Schrobenhausen'de gerçekleştirilecek.

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