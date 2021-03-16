NATO ülkelerinin savunma harcamaları 2020'de 1,1 trilyon dolara ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

NATO ülkelerinin savunma harcamaları 2020'de 1,1 trilyon dolara ulaştı

NATO üyesi ülkelerin 2020'deki savunma harcamaları, artmaya devam ederek 1,1 trilyon dolara yükseldi.

NATO ülkelerinin savunma harcamaları 2020'de 1,1 trilyon dolara ulaştı
AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıkladığı 2020 Yıllık Raporu'na göre, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarının son yıllardaki artışı sürüyor.

Tahmini rakamlarla NATO'ya üye 30 ülke arasında en fazla savunma harcamasını yaklaşık 785 milyar dolar ile ABD yaptı. Diğer üyelerin toplam savunma harcaması 322 milyar doları buldu.

ABD'nin ardından en çok harcama yapan ülkeler 61,8 milyar dolarla İngiltere, 59 milyar dolarla Almanya, 52,8 milyar dolarla Fransa ve 26,1 milyar dolarla İtalya oldu.

NATO'nun raporunda Türkiye'nin savunma harcamaları 12,9 milyar dolar olarak gösterildi.

En az savunma harcamasında bulunan ülkeler ise 84 milyon dolarla Karadağ, 154 milyon dolarla Kuzey Makedonya, 182 milyon dolarla Arnavutluk oldu.

2020'de gayrisafi milli hasılasının yüzde 2'sinden fazlasını savunma harcamalarına ayıran ülkeler ise yüzde 3,73 ile ABD, yüzde 2,68 ile Yunanistan, yüzde 2,33 ile Estonya, yüzde 2,32 ile İngiltere, yüzde 2,31 ile Polonya, yüzde 2,27 ile Letonya, yüzde 2,13 ile Litvanya, yüzde 2,07 ile Romanya, yüzde 2,04 ile Fransa olarak kayıtlara geçti.

Norveç ve Slovakya, gayrisafi milli hasılasının yüzde 2'sini, Türkiye ise yüzde 1,86'sını savunma harcamasına ayırdı.

- NATO ülkelerinde ittifaka destek yüzde 62

NATO ülkelerinde ittifaka olan destek, 2019'a göre biraz düşse de devam etti. Rapordaki ankete göre, müttefik ülkelerde yaşayanların ortalama yüzde 62'si, ülkesinin NATO üyeliğinin sürmesini istiyor. 2019'da bu oran yüzde 64 olmuştu.

NATO'ya en fazla destek verenler Arnavutluk halkı oldu. Arnavutluk'ta NATO üyeliğine destek yüzde 94'ü buldu.

Bu ülkenin ardından gelen Litvanya'da halkın yüzde 83'ü, Polonya'da yüzde 82'si, Romanya'da yüzde 80'i, Portekiz'de yüzde 78'i, Estonya ve Kuzey Makedonya'da yüzde 76'sı NATO üyeliğinin devamını savundu.

Türkiye'de NATO üyeliğine destek verenlerin oranı yüzde 61 olurken, NATO'ya en az destek yüzde 50 ile Fransa ve Karadağ, yüzde 51 ile Slovakya, yüzde 52 ile İzlanda, yüzde 55 ile Slovenya'da görüldü.

ABD'de NATO desteği yüzde 57 olarak kaydedildi.

Müttefik ülkelerdeki güvenlik algısında ise düşüş olduğu belirtildi. Anketlere göre, kendini ülkesinde güvende hissetmeyen kişilerin oranı 2019'da yüzde 21 iken 2020'de bu oran yüzde 32'ye çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AstraZeneca aşısının kullanımı İsveç'te de durduruldu!
DÜNYAAstraZeneca aşısının kullanımı İsveç'te de ...
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması! - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu'ndan AB açıklaması!
SON DAKİKA. Azerbaycan'da dev tatbikat: Türk yapımı SİHA'larda kullanıldı! - Haberler
DÜNYAAzerbaycan'da dev askeri tatbikat!
SON DAKİKA: TSK ve ABD ordusundan Doğu Akdeniz'de işbirliği!
DÜNYATSK ve ABD ordusundan Doğu Akdeniz'de işbirliği!
Burunumuzun dibinde! Son dakika: Yunanistan Sakız Adası'nda tatbikat - Haberler
DÜNYAYunanistan'dan Sakız Adası'nda skandal tatbikat!
Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye uyarı!
DÜNYAKim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye uyarı!
ABD'de günlük uçak yolcusu sayısı salgının en yüksek seviyesinde
DÜNYAABD'de günlük uçak yolcusu sayısı salgının en yüksek ...
"ADALETSİZLİK!" Son dakika: Avrupa'da aşı çatlağı
DÜNYAAB'de aşı çatlağı: "Adaletsizlik" sesleri yükseliyor!
Brezilya'da Kovid-19 döneminde dördüncü sağlık bakanı!
DÜNYABrezilya'da Kovid-19 döneminde dördüncü sağlık ...
SON DAKİKA: ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler
DÜNYAABD’de uçak otomobilin üzerine düştü!