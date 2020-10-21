NATO ülkelerinin savunma harcamaları arttı

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NATO'nun yayımladığı "NATO Ülkeleri Savunma Harcamaları 2013-2020" raporuna göre, NATO'nun Avrupa'daki müttefikleri ve Kanada'nın savunma harcamaları 2020'de tahmini rakamlara göre yüzde 4,3 arttı.

Bu ülkelerin harcamalarındaki artış, 2015'ten bu yana devam ediyor.

Savunma harcamalarının milli gelirdeki payı da son yıllarda yükseliş gösteriyor. Buna göre, NATO üyeleri arasında ilk sırada yer alan ABD'nin savunma harcamalarının milli gelire oranı, 2020 tahminlerine göre yüzde 3,87 oldu.

Harcamaların milli gelire oranı bakımından ABD'yi Yunanistan takip etti. Yunanistan'ın harcamalarının milli gelirdeki payı yüzde 2,58 olarak kaydedildi. Yunanistan'ın ardından yüzde 2,43 ile İngiltere, yüzde 2,38 ile Romanya geldi.

Türkiye'nin 2020 tahminlerine göre, savunma harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,91 olarak gösterildi. Bu sıralamada en sonda gelen ülkeler yüzde 1,16 ile İspanya, yüzde 1,1 ile Belçika ve yüzde 0,64 ile Lüksemburg oldu.

NATO, üyelerin savunma harcamalarının milli gelire oranının en az yüzde 2 olmasını istiyor.

- ABD birinci, İngiltere ikinci

Harcama miktarı bakımından en üst sırada yine ABD yer aldı.

ABD'nin 2020 tahminlerine göre, savunma harcamaları 785 milyar doları buldu. Mevcut fiyatlar ve döviz kurlarıyla yapılan hesaplamaya göre, savunma harcamalarında 59,6 milyar dolarla İngiltere, 56 milyar dolarla Almanya, 50,2 milyar dolarla Fransa ABD'yi takip etti.

NATO'nun raporuna göre, İtalya'nın harcamaları 2020'de tahmini 24,8 milyar dolar, Kanada'nın 22,1 milyar dolar, İspanya'nın 14 milyar dolar, Türkiye'nin 13,3 milyar dolar, Hollanda ve Polonya'nın 12 milyar dolar, Norveç'in 6,6 milyar dolar, Romanya'nın 5,5 milyar dolar, Belçika'nın 5,1 milyar dolar, Yunanistan'ın 4,7 milyar dolar oldu.

En az harcamayı ise Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk yaptı.

NATO raporunda, askeri personel sayılarına da yer verildi. Buna göre, ABD'nin 1,3 milyon askeri personeli bulunuyor.

ABD'nin ardından en fazla askeri personeli bulunan ülke 437 bin ile Türkiye olurken, Türkiye'yi 208 bin ile Fransa, 187 bin ile Almanya, 175 bin ile İtalya ve 156 bin ile İngiltere izliyor.