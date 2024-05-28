NATO üyesi Belçika Ukrayna'ya 30 adet F-16 gönderecek

NATO üyesi Belçika, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılında Ukrayna'ya 30 adet F-16 sağlayacağını duyurdu.

F-16'ların ilk partisinin bu yıl içinde Kiev yönetimine teslim edilmesi ve teslimatın 2028'e kadar tamamlanması planlanırken, açıklama Ukrayna lideri Zelenskiy'in Brüksel'i ziyaretinden saatler önce yapıldı.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Hollanda'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sisteminin parçalarını teslim edeceğini ve komple bir sistemi bir araya getirmek için diğer ülkelerle görüştüğünü söyledi.

Ollongren, "Teklifimizle ve diğer potansiyel ortak ülkeler de parça ve mühimmat sağlayabilirse, kısa vadede Ukrayna'ya en az bir komple sistem tedarik edebiliriz" dedi.