AA

ABD'nin siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etkilemeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı etme kararının ardından AB ve NATO'dan ayrı ayrı açıklamalar yapıldı.

NATO'nun açıklamasında, üye ülkelerin ABD ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, "Müttefikler bireysel olarak ve topluca ittifakın güvenliğini güçlendirmek amacıyla harekete geçmektedir." ifadesi yer aldı.

Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerde ve ABD başkanlık seçimleri dahil müttefik ülkelerdeki seçimlere müdahale etme girişiminde bulunduğu, dezenformasyon kampanyaları ve kötü niyetli siber faaliyetler yürüttüğü belirtilen açıklamada, "ABD ve diğer müttefikler, tüm kanıtların SolarWinds siber saldırısında sorumluluğun Rusya Federasyonuna ait olduğuna işaret ettiğini değerlendirmektedir." denildi.

Açıklamada, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a kimyasal maddeyle saldırı düzenlendiği, Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerine saldırılara Rusya'nın destek verdiğine yönelik raporlar bulunduğu belirtilerek, Rusya'ya istikrarı bozucu davranışı durdurması ve silahların kontrolü ile silahsızlanma konularında uluslararası yükümlülüklerine uyması çağrısı yapıldı.

AB SİBER SALDIRILARDAN ENDİŞELİ

AB'den yapılan açıklamada da kötü niyetli olduğu belirtilen SolarWinds siber operasyonunun etkilerine karşı üye ülkelerin ABD ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Saldırının dünya genelinde AB ülkeleri de dahil olmak üzere devletleri ve şirketleri etkilediği ifade edilen açıklamada, artan kötü niyetli siber saldırılar karşısında endişe duyulduğu, bunların güvenliğin yanı sıra sosyal ve ekonomik etkilerinin olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Tüm aktörlerin siber alanda sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı davranışlardan kaçınması gerekmektedir." ifadesi yer aldı.