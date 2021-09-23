NATO ve BM Genel Sekreterleri New York'ta Afganistan ve iklim değişikliğini görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

NATO ve BM Genel Sekreterleri New York'ta Afganistan ve iklim değişikliğini görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek, küresel konularda iş birliğini derinleştirmeyi ele aldı.

NATO ve BM Genel Sekreterleri New York'ta Afganistan ve iklim değişikliğini görüştü
AA

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg'in, Guterres ile New York'taki 76. BM Genel Kurulu kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin liderlik ettiği kurumların uluslararası barış ve güvenliğe, barış operasyonları ve terörle mücadele konularında iş birliğini derinleştirmeye bağlılıklarını vurguladıkları ifade edildi.

Genel Sekreterlerin Afganistan'daki durumu ele aldığı, Stoltenberg'in Guterres'i NATO'nun risk altındaki Afganların güvenliğe kavuşturulması konusundaki çalışmaları konusunda bilgilendirdiğinin aktarıldığı açıklamada, ayrıca Taliban'ın güvenli tahliye, insan hakları ve terörizmle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.

Stoltenberg'in, iklim değişikliğini de ele aldığı, konunun NATO'nun temel meselelerinden biri haline geldiğini, müttefiklerin askeri emisyonlarını azaltma ve sıfır emisyon hedefine katkıda bulunmaları üzerindeki fikir birliğini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca NATO ve BM arasındaki iş birliğinin geçen 10 yılda arttığı, NATO'nun BM'nin barış operasyonlarına, sivillerin korunmasına ve personel eğitimlerine destek verdiği hatırlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı
DÜNYA Tunus cumhurbaşkanı, yasama yetkisini de üstlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Menfi'yi kabul etti
Suudi Arabistan Kralı Selman, İran ile yapılan görüşmelerin somut sonuçlar vermesini umduklarını söyledi
DÜNYA Suudi Arabistan, İran'la görüşmelerden umutlu
Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma "Afganistan ile angajmanı sürdürme" çağrısı
DÜNYA Çavuşoğlu'ndan dünyaya Afganistan çağrısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, ABD Güvenlik Danışmanı ile ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta çeşitli ülke liderleriyle görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta liderlerle görüştü
Pakistan'da koronavirüs aşısı olmayan 100 kişiye gözaltı
DÜNYA Koronavirüs aşısı olmayan 100 kişiye gözaltı
Macaristan ve Çekya, AB'nin sığınmacı politikasına tepki gösterdi
DÜNYA Macaristan ve Çekya'dan AB'ye sığınmacı eleştirisi
Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın "Dışişleri Bakan Vekili" Muttaki'yle görüştü
DÜNYA Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Taliban üyesiyle ...
Fransa Savunma Bakanı Parly, "denizaltı krizi" nedeniyle Senato'da yuhalandı
DÜNYA Fransa Savunma Bakanı Senato'da yuhalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.