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NATO Müttefik Kuvvetler Avrupa Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Wolters ile Gerasimov'un görüşmesinde, stratejik istikrar konusu ve kriz bölgelerindeki durumlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakü'deki görüşmede komutanlar, askeri faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olayların önlenmesi konularını da müzakere etti.

Wolters ve Gerasimov ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile de ayrı ayrı görüştü.