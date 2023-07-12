NATO Zirvesi'nde gündem olan kare: Zelenskiy tek başına
NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir karesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir karesi sosyal medyada gündem oldu.
Associated Press'in paylaştığı görüntülerde diğer liderler iletişim kurup birbirlerine sarılmak ve selamlamakla meşgulken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin tek başına ayakta durduğu görülüyor.
Kısa sürede yayılan fotoğrafa yakından bakıldığında, Zelensky'nin eşi Olena Zelenska'nın da başka biriyle konuşmak için eşinden uzaklaştığı da fark ediliyor.
Dün liderler onuruna verilen akşam yemeğinden önce çekilen kare sosyal medyada "Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya katılma sürecinde yalnız bırakıldığının kanıtı" olarak lanse edildi.
Ancak iddiaların aksine Zelenskiy ve eşinin etkinlik alanında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ile konuşurken ve gülümserken kareleri de yer alıyor.
Bu nedenle ABD medyası bunun anlık bir kare olduğunu ortamın ise Zelenskiy ailesi için olumlu olduğunu ifade etti.