NATO Zirvesi'nde gündem olan kare: Zelenskiy tek başına

Ancak iddiaların aksine Zelenskiy ve eşinin etkinlik alanında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ile konuşurken ve gülümserken kareleri de yer alıyor.

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Bu nedenle ABD medyası bunun anlık bir kare olduğunu ortamın ise Zelenskiy ailesi için olumlu olduğunu ifade etti.