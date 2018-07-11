NATO Zirvesi öncesi Trump Avrupa'yı 'yeterince harcama yapmamakla' suçladı

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ABD Başkanı Donald Trump, bugün Brüksel'de başlayacak olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi, Avrupa'yı kendi savunması için yeterince harcama yapmamakla eleştirdi.

Trump attığı bir dizi tweette Avrupa'yı ABD'yi kullanmakla suçladı ve Avrupalı ülkelerin NATO içindeki savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini savundu.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1016633811378073602

Trump Avrupa Birliği'ni ABD ile ticaret açığı nedeniyle de eleştirdi. ABD Başkanı Avrupa Birliği'ni Amerikalı şirketlerin Avrupa'da iş yapabilmesini imkansızlaştırmakla suçluyor.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Trump'a ABD'nin Avrupa'dan daha iyi bir müttefiki olmadığını söyleyerek karşılık verdi.

Tusk, Twitter üzerinden verdiği cevapta Trump'a "Savunmaya Rusya'dan daha çok, Çin ile aynı seviyede para harcıyoruz. Umuyorum ki bunun bizim güvenliğimiz için yapılan bir yatırım olduğundan şüpheniz yoktur" yazdı.

ABD Başkanı Trump bir hafta sürecek olan Avrupa seyahatinde, NATO Zirvesi'nin ardından 13 Temmuz'da İngiltere'yi ziyaret edecek. Trump 16 Temmuz'da da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Brüksel'deki iki günlük NATO Zirvesi'ne katılacak.

Tüm üyeler harcamalarını artırıyor

2014'te NATO ülkeleri 2024'e kadar savunma harcmalarını gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 2'si kadar artırmaya karar vermişti.

ABD şu an gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 3,5'inden fazlasını savunmaya harcıyor. AB üyesi ülkeler içinde ise sadece Yunanistan, İngiltere ve Estonya gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2'den fazlasını savunma harcamalarına ayırıyor.

Ancak NATO bu ülkelerin sayısının bu yıl içinde 8'e çıkmasını beklediğini açıklamıştı.

Soğuk Savaşın en yoğun olduğu dönemde Avrupa'da 400 binden fazla ABD askeri vardı. Bugün Türkiye de dahil Avrupa'daki ABD askeri sayısı 60 binin üzeirnde.

En çok Amerikan askeri sırasıyla Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya'da bulunuyor.