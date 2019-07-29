Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Naturel Enerji'nin 12 milyon lira nominal değerli hissesinin 1-2 Ağustos tarihlerinde halka arz edileceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Borsa İstanbul’da yatırımlarının tamamı güneş enerjisinden oluşan tek şirketin, Naturel Enerji olacağı belirtildi.

Şirketin 10. yılında halka açılarak daha da büyüyeceği vurgulanan açıklamada, "Naturel Enerji, mevcut 25 milyon lira olan ödenmiş sermayesini 33 milyon lira artırarak ve mevcut ortağın 4 milyon liralık nominal hissesiyle toplam 12 milyon liralık nominal değerli hisseyi halka arz edecektir." ifadesi kullanıldı.

DEVLET ALIM GARANTİSİ BULUNUYOR

Naturel Enerji'nin 5,8 lira hisse fiyatı ile yüzde 20 iskontolu olarak halka açılacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylar, 'Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi' ile 1-2 Ağustos tarihlerinde Borsa İstanbul’da halka arz edilecektir. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin farklı illerinde güneş enerjisi santralleri kurmuş olan Naturel Enerji, 2015-2017 yılları arasında Türkiye’nin en hızlı büyüyen üçüncü şirketi olmuştur. Halka arz sonrasında mevcut aktif büyüklüğünü 286 milyon liradan 332 milyon liraya çıkarmayı hedefleyen Naturel Enerji, halka arz gelirinin yüzde 75’i ile yeni güneş enerjisi santralleri yaparak mevcut elektrik üretim kapasitesini artırmayı planlamaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimine ilişkin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ile üretilen elektrik, 10 yıl boyunca (1 kilovatsaat elektrik üretimi için 13,3 dolar-cent) devlet alım garantisi bulunmaktadır. Naturel Enerji yatırımcılarına devlet alım garantisi ile gelir paylaşımı sunmayı hedeflemektedir."