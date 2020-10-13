Naula Antik Kenti'nde çevre temizliği çalışması

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alanya Müze Müdürlüğünün antik kentle ilgili restorasyon çalışmaları için proje geliştirme süreci devam ediyor.

Yöre sakinleri ve mahalle muhtarı Ahmet Top'un, bölgenin temizlenerek turizme kazandırılması yönündeki talebi üzerine, Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi harekete geçti.

İki belediyenin iş birliğinde, surlarla çevrili olan ve denize 200 metre mesafede bulunan sit alanındaki antik kentte temizlik çalışması başlatıldı.

Alanya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyonun daha rahat yapılabilmesi için antik kent, çöp, çalı ve zararlı bitkilerden temizleniyor.

Çalışmayla hem antik kentteki tarihi kalıntılar ortaya çıkacak hem de turistlerin alanı daha rahat gezmeleri sağlanacak.

Alanya merkeze 20 kilometre mesafedeki Naula Antik Kenti, 33 dönüm alan üzerine kurulu. Naula'da Bizans dönemine ait 6 tapınak, 2 kilise ve bir antik tiyatro yer alıyor.