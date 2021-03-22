Nawal El Saadawi: Mısır'da cesaretiyle kuşaklar boyu kadınlara ilham veren feminist

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Nawal El Saadawi: Mısır'da cesaretiyle kuşaklar boyu kadınlara ilham veren feminist

89 yaşında yaşamını yitiren Mısırlı ünlü yazar, aynı zamanda bir doktor ve kadın hakları mücadelesindeki cesur çizgisi ile birçok saldırı ve tehdidin hedefi olmuş bir isimdi.

Nawal El Saadawi: Mısır'da cesaretiyle kuşaklar boyu kadınlara ilham veren feminist
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Zorlu hayatı, mücadelesi ve bakış açısıyla kuşaklarca kadını etkiledi

"Bana 'Sen yırtıcı ve tehlikeli bir kadınsın' dediler. Ben gerçekleri söylüyorum. Gerçekler yırtıcı ve tehlikelidir."

89 yaşında hayatını kaybeden Mısırlı önde gelen doktor, feminist ve yazar Nawal El Saadawi'nin sözleriydi bunlar, böyle diyor.

El Saadawi, onlarca yıl kendi hayat hikayesini ve bakış açısını, romanları, makaleleri, otobiyografik yazıları ve çok sevilen sohbetlerinde paylaştı.

Can acıtıcı şeyleri açıkça ifade etmekteki cesareti ve kadınların siyasi ve cinsel haklarını ilerletme mücadelesindeki ısrarıyla kuşaklar boyu çok sayıda kadına ilham verdi.

Fakat aynı zamanda cesareti yüzünden öfkeli tepkilerin, ölüm tehditlerinin hedefi oldu hatta hapse atıldı.

Arkadaşı ve çevirmeni Omnia Amin 2020 yılında BBC'ye verdiği mülakatta onun için "Savaşçı bir ruhla doğmuş. Onun gibi insanlar çok az" demişti.

- Getty Images
2011 yılında Tahrir Meydanı gösterilerini ve bankacılık krizini izleyen Londra İşgal Eylemi'ne de katılmıştı

Ailesi onu 10 yaşında evlendirmek istedi

1931 yılında Kahire yakınlarında bir köyde, ailesinin dokuz çocuğunun ikincisi olarak doğdu.

Babası düşük maaşlı bir memurdu ama annesi zengin bir aileden geliyordu.

Ailesi onu 10 yaşında evlendirmeye çalıştı ama direnince annesi onu destekledi.

İlk romanını 13 yaşında yazan El Saadawi, anne ve babasının onu okumaya teşvik ettiğini yazar. Fakat küçük yaştan itibaren kız çocuklarının erkek çocuklarından 'daha az değerli' olduğunu fark eder. Sonraki yıllarda, babaannesi ona "Bir oğlan çocuğu 15 kıza bedeldir. Kız çocuğu yıkımdır" dediğinde nasıl ayağını öfkeyle yere vurduğundan bahsetmişti.

Çevirmeni Omnia Amin, "Yanlışı gördü ve itiraz etti. Nawal yanlışa sessiz kalamaz" demişti.

- Getty Images
1986'da çekilmiş bir fotoğrafı

El Saadawi'nin acı çocukluk hikayelerinden biri de, 6 yaşındayken "kadın sünneti" denen cinsel organ tahribatına maruz bırakılmasıdır.

"Havva'nın Gizli Yüzü" adlı kitabında, banyoda yere yatırıldığını ve annesi de başında beklerken, bu korkunç acılı işleme maruz bırakıldığını anlatır.

Hayatı boyunca kadın cinsel organının kesilmesi geleneğine karşı kampanya yürüten El Saadawi, bunun kadınları baskı altında tutmanın araçlarından biri olduğunu savundu.

2008 yılında Mısır "Kadın sünnetini" yasakladı ama El Saadawi yasa dışı olarak yaygın şekilde sürdürülen bu uygulamaya karşı mücadelesini sürdürdü.

Doktor, Kamu Sağlığı Müdürü oldu

El Saadawi 1955 yılında Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve daha sonra psikiyatri dalında uzmanlaştı.

Mısır hükümetinde Kamu Sağlığı Dairesi Müdürü oldu fakat 1972 yılında, kadın sünneti ve kadınların cinsel yaşamlarının baskı altına alınmasına karşı görüşlerini dile getirdiği "Kadın ve Seks" adlı kitabının yayınlanması ardından bu görevden alındı.

Bundan birkaç yıl önce yayınını başlattığı Sağlık adlı dergi de 1973 yılında kapatıldı.

Ama yazmaya ve konuşmaya devam etti.

1975 yılında dünya çapında milyonlarca satan "Sıfır Noktasındaki Kadın" adlı kitabı basıldı. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan kitapta, El Saadawi cezaevinde idam hücrelerinde kalan bir kadını anlatıyordu.

1977 yılında "Havva'nın Gizli Yüzü" kitabı yayınlandı. Köylerde doktorluk yaparken karşılaştığı cinsel suistimal, taciz vakaları ve "namus cinayetleri" ile fuhuşu anlattığı bu kitabı büyük tepki yarattı ve Arap kadınıya ilgili "önyargıları" artırmakla da suçlandı.

Cezaevinde tuvalet kağıtlarına yazdı

El Saadawi 1981 yılında Enver Sedat'ın devlet başkanlığında muhaliflere karşı yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklandı ve üç ay cezaevinde kaldı.

Cezaevindeyken anılarını, tutuklu bir seks işçisi kadının kendisine temin ettiği göz kalemiyle tuvalet kağıdına yazdı.

Arkadaşı ve çevirmeni Omnia Amin, "Başkalarının cesaret edemediği şeyleri yapıyordu ama bunlar onun için normaldi. Kuralları, yasaları çiğneyip çiğnenemek değil gerçeği söylemek önemliydi onun için" diyor.

Enver Sedat'ın suikast sonucu öldürülmesinden sonra El Saadawi serbest bırakıldı. Fakat yazdıkları hep sansürlendi ve kitapları yasaklandı.

İzleyen yıllarda radikal dincilerden ölüm tehditleri aldı, hakkında davalar açıldı, sonunda ülkesinden çıkmak zorunda kaldı ve ABD'de sürgün hayatı yaşamaya başladı.

Burada dini, sömürgeciliği ve "Batı'nın ikiyüzlülüğünü" hedeflemeye devam etti. Müslüman kadınların peçe takmasına karşı çıkarken aynı zamanda düzenin kadınları nesneleştirdiğini söyleyerek makyaja ve açık giysilere de itiraz ediyor ve yer yer başka feministleri de kızdırıyordu.

BBC sunucusu Zeinab Badawi, 2018 yılında yaptıkları bir mülakatta, belki de eleştirilerinin dozunu yumuşatması halinde daha iyi sonuç alabileceğini söylediğinde El Saadawi "Hayır. Daha da açık konuşmalıyım, daha saldırgan olmalıyım. Çünkü dünya daha saldırganlaştı ve insanların adaletsizlikler hakkında daha yüksek sesle konuşmasına ihtiyacımız var. Yüksek sesle konuşuyorum çünkü öfkeliyim" demişti.

Kitapları 40'tan fazla dile çevrildi

El Saadawi çok kişiyi öfkelendirmiş olabilir ama uluslararası düzeyde çok büyük etki ve şöhret sahibi oldu, kitapları 40'tan fazla dile çevrildi.

Londra'daki temsilcisi, Britanyalı yazar ve yayıncı Kadija Sesay "İnsan onunla siyaseten her zaman hemfikir olmayabilir ama bana en çok yazdıkları, ulaştığı başarı ve bunun kadınlar için anlamı ilham veriyor. Özellikle de Afrikalı bir kadınsanız, beyaz olmayan bir kadınsanız, onun yazdıklarından etkilenmeniz kaçınılmaz" diyor.

Nawal El Saadawi'ye dünyanın dört bir yanında farklı üniversiteler tarafından fahri ünvanlar verildi ve Time dergisi 2020 yılında onu "Yılın 100 Kadını" listesine alıp, fotoğrafını kapak yaptı.

Ama ünlü yazar bir şeyi başaramadı.

Çevirmeni Omnia Amin, "Tek rüyası ya da umudu Mısır'da kabullenilmekti. Dünyanın her yerinde önemi kabul edildi ama kendi ülkesinden hiçbir şey alamadı" diyor.

Mısır'a dönüşü: Tahrir Meydanı'ndaydı

El Saadawi 1996 yılında çok sevdiği ülkesi Mısır'a geri döndü ve kısa sürede ortalık karıştı.

2004 seçimlerinde devlet başkanlığına adaylığını koydu, 2011 yılında Hüsnü Mübarek yönetimine karşı sokaklara dökülenlerle birlikte Tahrir Meydanı'ndaydı.

Son yıllarını oğlu ve kızının yakınında Kahire'de geçirdi.

Mısır gazeteleri ölüm haberini verirken Facebook sayfasında Arapça "Nawal El Saadawi..... Güle güle" yazdı.

Omnia Amin, "Çok ceza çekti. Kuşaklar boyu kadınları etkiledi. Gençler idol arar. O bu rol için öne çıkıyordu" diyor.

Kadija Sesay da onun başka kadınların öykülerini dinlemeyi ve onlarla deneyimlerini konuşmayı ne kadar sevdiğini hatırlıyor:

"Bu kadar ünlü olup da bu kadar verici olan fazla insan tanımıyorum. Ama o hiç kimsenin kahramanı olmayı istemedi. Her zaman 'Kendinizin kahramanı kendiniz olun' derdi."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid aşısı: Oxford-AstraZeneca aşısı ABD'de güvenli bulundu
BBCCovid aşısı: Oxford-AstraZeneca aşısı ABD'de güvenli ...
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin garip ve ayrıcalıklı dünyası - Haberler
BBCİngiltere Kraliyet Ailesi'nin garip ve ayrıcalıklı ...
Covid aşıları: Bilim insanları AstraZeneca aşısının neden kan pıhtılaşmasına yol açtığını ve tedavisini bulduğunu açıkladı
BBCCovid aşıları: Bilim insanları AstraZeneca aşısının ...
Tokyo 2020: Olimpiyatlara yabancı seyirci alınmayacak
BBCTokyo 2020: Olimpiyatlara yabancı seyirci alınmayacak
İzlanda'da 900 yıldır uykuda olan volkanik sistem lav püskürttü
BBCİzlanda'da 900 yıldır uykuda olan volkanik sistem lav ...
İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor
BBCİngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı ...
Meksika'da polis konvoyuna saldırıda en az 13 kişi öldü
BBCMeksika'da polis konvoyuna saldırıda en az 13 kişi ...
Alaska'daki görüşmelerde ABD ve Çin heyeti arasında atışma
BBCAlaska'daki görüşmelerde ABD ve Çin heyeti arasında ...
ABD'li aktör Armie Hammer'a tecavüz suçlaması - Haberler
BBCABD'li aktör Armie Hammer'a tecavüz suçlaması
Pandemi döneminde beklenen 'doğum patlaması' neden yaşanmadı? - Haberler
BBCPandemi döneminde beklenen 'doğum patlaması' neden ...